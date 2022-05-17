Оля Полякова, яка плакалася через розлуку з чоловіком, натякнула, що приїде в Україну без дітей

З України Оля Полякова втекла ще в березні. Довгий час вона жила у Франції на віллі росіянки Ніки Білоцерківської, однак зараз у США. Після концертного туру співачка планує повернутися в Україну, щоправда, без доньок.

З 19 по 29 травня в Олі Полякової заплановані гастролі в США, де вона збиратиме гроші для своєї команди та ЗСУ. Після благодійної ініціативи співачка хоче приїхати в Україну, адже страшенно скучила за чоловіком.

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Оля Полякова повернеться в Україну без дітей

Артистка не приховувала, що розлука з чоловіком Вадимом дається їй дуже важко, адже за майже 20 років шлюбу вона "ніколи не була одна". Проте зустріч з коханим – не єдина мета її приїзду. У своєму інстаграмі вона провела великий збір на турнікети для військових, які довелося замовляти аж з Китаю. Тож привести їх в Україну хоче особисто.

Однак додому Полякова полетить сама – ані 17-річну Машу, ані 10-річну Алісу вона з собою не візьме. Зіркова мама страшенно боїться за їхню безпеку.

Я приїду сама зовсім скоро, тому що хочу вже дуже побачити свого чоловіка – це перше. Я хочу ще дати концерти якісь. Не знаю, коли можна буде дітей привезти. Сьогодні наче все в Києві спокійно, але ж бачиш, що бере й прилітає,

– поділилася Оля Полякова.

Оля Полякова з доньками Машею та Алісою: фото

"У мого близького друга Артема було пряме попадання поруч з його будинком. Якби не оцей дім, то прилетіло б прямо йому у вікна. Тому дітей я ще не готова привезти сюди", – додала співачка.

Оля Полякова, коли виїжджала з дітьми за кордон, вмовляла чоловіка втекти з України . Однак той був категорично проти й сказав: "Ця країна дала мені все, я не покину її в цей момент. Ти забирай дітей, рятуй, а я залишуся".

Зірка не уточнила, з ким і де планує залишити доньок. Ймовірно, з мамою, яка жила на Росії, але через війну виїхала за кордон.

Раніше Оля Полякова розповідала, що без няні та хатньої робітниці її дівчата стали самостійнішими – самі миють посуд, пилососять, тож, можливо, бабуся не відмовиться посидіти з онучками, поки донька буде в Україні.