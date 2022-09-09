"Все буде добре, Оля": Полякова випустила пісню про віру в перемогу

Співачка Оля Полякова вкотре вразила шанувальників. Цього разу вона випустила емоційну україномовну пісню "Все буде добре, Оля". У треку звернулася сама до себе та запевнила у вірі в перемогу.

Тепер Оля Полякова презентує пісні українською, однак тішить шанувальників звичним оптимізмом, який був у її минулих треках. Артистка вірить у Збройні Сили України та нашу перемогу, тому новий трек вирішила випустити саме про це.

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Оля Полякова випустила пісню з вірою в перемогу

Ця війна – хіба не найстрашніше, що могло статися з людством? Ми всі переживаємо жахливі втрати, але я й досі вчу себе вірити. Навіть, коли немає сил, натхнення і здається, що це кінець. Я записувала цю пісню крізь сльози, бо в ці часи я щодня хочу чути, що все буде добре. І я справді в це вірю. Вірю в перемогу, в ЗСУ, в наше щасливе і незалежне майбутнє,

– поділилася співачка.

Новий сингл Полякової називається "Все буде добре, Оля". Артистка трішки змінила стиль, але зберегла головні ознаки музики, яку звикли чути від неї, – відвертість та щирість. В Україні артистка вже встигла презентувати трек. Вона заспівала його на концерті в київському метро, який дала після повернення в Київ.

У цій пісні повторюється рядок, що у нас у всіх вихід один – вірити, що все буде добре. І частіше казати про це собі й один одному,

– підкреслила артистка.

Оля Полякова – "Все буде добре, Оля": дивіться відео онлайн