Оля Полякова випустила кліп на пісню "Взрослая девочка": зухвале відео
Джерело:ютуб-канал Олі Полякової
"Королева ночі" Оля Полякова потішила шанувальників музичною новинкою. Вона презентувала яскравий і зухвалий кліп на пісню "Взрослая девочка". Зірка приголомшила бездоганною відеороботою.
Відео Полякової вийшло не лише дуже яскравим, а й кумедним. Вона вкотре показала свій стиль в музиці та сценічних образах.
Дивіться також Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Красиво": гаряче відео
Кліп Олі Полякової на пісню "Взрослая девочка"
У сюжеті відео та в самій пісні мовиться про те, що в потоці справ і життєвих турбот треба берегти свою внутрішню дівчинку – піклувалися про неї, пестити та регулярно вигулювати.
Також Оля показала у кліпі мрії кожного артиста:
- мати багато клонів;
- підраховувати прибуток, забувши про труднощі гастрольного життя.
Режисер відео Любомир Левицький працює в Голлівуді й не знімає кліпи. Проте для української виконавиці він зробив виняток. Чоловікові вдалося створити технічно складну роботу. Головну роль у музичному ролику зіграла зірка комедії "Скажене весілля" Інна Приходько.
Оля Полякова намагалася, щоб все було бездоганно. Звісно, що особливу увагу вона сконцентрувала на епатажних образах. Зірка позувала на камеру в яскравому одязі, з насиченим макіяжем та неординарними зачісками.
Оля Полякова – "Взрослая девочка": дивіться відео онлайн
Літні прем'єри від українських артистів
- Саша Чемеров та Бумбокс випустили трек "Любила";
- DOROFEEVA презентувала зухвалий кліп на новий трек "Почему";
- Вагітна MamaRika випустила кліп на пісню Kava.