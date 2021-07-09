Оля Полякова випустила кліп на пісню "Взрослая девочка": зухвале відео

Відео Полякової вийшло не лише дуже яскравим, а й кумедним. Вона вкотре показала свій стиль в музиці та сценічних образах.

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Кліп Олі Полякової на пісню "Взрослая девочка"

У сюжеті відео та в самій пісні мовиться про те, що в потоці справ і життєвих турбот треба берегти свою внутрішню дівчинку – піклувалися про неї, пестити та регулярно вигулювати.

Також Оля показала у кліпі мрії кожного артиста:

мати багато клонів;

підраховувати прибуток, забувши про труднощі гастрольного життя.

Режисер відео Любомир Левицький працює в Голлівуді й не знімає кліпи. Проте для української виконавиці він зробив виняток. Чоловікові вдалося створити технічно складну роботу. Головну роль у музичному ролику зіграла зірка комедії "Скажене весілля" Інна Приходько.

Оля Полякова намагалася, щоб все було бездоганно. Звісно, що особливу увагу вона сконцентрувала на епатажних образах. Зірка позувала на камеру в яскравому одязі, з насиченим макіяжем та неординарними зачісками.

Оля Полякова – "Взрослая девочка": дивіться відео онлайн

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