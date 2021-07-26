Оля Полякова відреагувала на критику лайливої пісні своєї доньки

Днями старша донька Олі Полякової Маша відіграла перший сольний концерт з рок-гуртом "Шви". Оскільки в одній з пісень була нецензурна лексика, дівчині почали писати негативні коментарі. Зіркова матуся відреагувала на хейт у бік доньки й зазначила, що може не схвалювати такий репертуар, але завжди буде підтримувати її.

Оля Полякова записала відеозвернення до тих, хто негативно відгукується про виступ її доньки. Маша на концерті виконала декілька авторських пісень. У відео, яке вона розмістила в інстаграмі, в одній з композицій чути нецензурну лексику.

До теми Донька Олі Полякової відіграла перший сольний концерт: лайлива пісня та реакція зіркової матусі

Емоційна реакція Олі Полякової

Знаменитість заступилася за доньку. Вона зазначила, що не підтримує використання лайливих слів у піснях, проте сучасна молодь здебільшого слухає треки, де переважають саме мати.

Розумію, що багатьох обурили мати. Не можу сказати, що підтримую їх використання у піснях. Але якби ви поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то дуже здивувалися б. Те, що пише Маша – просто казочки для діток у порівнянні з тим, що сьогодні слухає молодь,

– наголосила Полякова.

Оля додала: "Маша розвивається в такому напрямку, це її право. Я можу навіть не бути на її боці, але завжди підтримуватиму її. Чого і вам бажаю у відношенні до ваших дітей. Вона ще покаже вам, повірте".

У коментарях підписники здебільшого підтримують Полякову й зауважують, що це гідна відповідь мами.

"Не чула, що виконувала Маша, але вважаю, що це гідна відповідь мами".

"Молодець, достойна відповідь!"

"Підтримую!"

"Олю, правильна позиція люблячої мами!"

Та є й ті користувачі мережі, які зазначають, що варто пояснити Маші, що вживати такі слова у розмовах і піснях – некультурно.