Хочу почуватися захищеною, – Оля Полякова вакцинувалась від коронавірусу: відео

Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла, що отримала щеплення від COVID-19. Зірка поділилась відео й показала процес вакцинації. Також вона зізналась, що отримала дозу Pfizer.

Все більше українських зірок зважуються на щеплення від коронавірусу. Услід за ведучим Володимиром Остапчуком першу дозу вакцини отримала Оля Полякова.

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Оля Полякова вакцинувалась від COVID-19

Знаменитість опублікувала відео, де показала процес щеплення. Вона була зображена у біло-червоній гороховій сукні й без макіяжу. Оля Полякова розповіла, що після вивчення інформації про коронавірус та вакцини, вона таки зважилась на щеплення.

Я зробила, як і говорили експерти – записалася через сімейного лікаря на вакцинацію залишковими дозами. І коли з'явилася можливість вакцинуватися залишковою дозою, я одразу ж приїхала. У цей день вакцинували Pfizer. Але я б прищепилася і будь-якою іншою доступною вакциною в Україні, оскільки хочу почуватися захищеною,

– наголосила артистка.

Оля Полякова зауважила, що вакцина в Україні є доступною. Вона додала, що отримати щеплення можна й в центрах масової вакцинації, де повинен з'явитися й Pfizer. Співачка зазначила, що важливо потурбуватися про рідних і близьких, щоб вони також щепилися.

Нагадаємо, що Оля Полякова вакцинувалась услід за ведучим Володимиром Остапчуком, який щепився 30 червня. Раніше він був проти вакцинації препаратами, які не сертифіковані США, Великою Британією або Євросоюзом.

Телеведучий розповів, що процедура тривала не більше 15 хвилин. Остапчук зробив перше щеплення китайською вакциною CoronaVac, хоч прагнув вакцинуватися Pfizer.