Оля Полякова стане Сніговою королевою у новорічному мюзиклі: деталі майбутньої вистави

Оля Полякова – емоційна та гаряча зірка української сцени, однак цієї зими їй доведеться постати перед публікою у новому амплуа. У новорічному мюзиклі співачка зіграє величну Снігову королеву. Цей бродвейський формат буде презентований в Україні вперше.

За 20 років на сцені Оля Полякова не один раз збирала аншлаги в Палаці "Україна" і зробити це ще раз з новорічним мюзиклом "Нова Снігова королева". Так, новорічно-різдвяні свята, з 24 грудня по 6 січня, зірка проведе зі своїми прихильниками.

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Співачці дісталась головна роль, тому вона особисто обіцяє дати відповіді на запитання, які найбільше хвилюють дітлахів – чи є серце у Снігової королеви та яку таємницю вона приховує.

Мені дуже приємно стати головною героїнею цього святкового шоу і, скажу чесно, що це була моя давня мрія! Снігова королева завжди була для мене загадкою,

– поділилась Оля Полякова.

Крім співачки, у мюзиклі візьме участь один з найяскравіших і найепатажніших артистів сучасної української сцени. Організатори не розсекречують, хто це, однак зізнаються, що знаменитість виступить у неочікуваній ролі.

Що відомо про мюзикл з "Нова Снігова королева" Олею Поляковою

Сценарій мюзиклу за мотивами данського казкаря Ганса Крістіана Андерсена створили кращі автори студії "Квартал 95";

Музику написав один з найвідоміших українських композиторів Дмитро Саратський.

Режисером і хореографом шоу виступить Олександр Лещенко.

Для "Нової Снігової королеви" розробили ексклюзивну сценографію та декорації, над якими працювали кілька місяців. Зокрема глядачі побачать триярусний та високотехнологічний крижаний айсберг, який неодмінно їх вразить.

у мюзиклу "Нова Снігова королева" є благородна мета. На кожне шоу обіцяють запрошувати дітей з інтернатів та дитячих будинків, які позбавлені батьківської опіки.