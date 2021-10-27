Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик: відео з-за лаштунків "Танців з зірками"

Оля Полякова та Маша Єфросиніна запустили спільне ютуб-шоу "Взрослые девочки". І в одному з випусків програми Оля випадково образила Ірину Білик.

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Оля Полякова цілувала руки Ірині Білик

Нещодавно Полякова назвала Білик "с*чкою". А все через те, що Ірина нібито бачила "королеву ночі" в компанії якогось чоловіка і розповіла про це її коханому.

Обоє артисток завітали на прямий ефір "Танців з зірками". За лаштунками Оля вибачилася перед колегою за різке висловлювання. Дружба з Іриною є важливою, тому Полякова навіть розцілував їй руки. А відповідне відео Білик опублікувала в інстаграмі.

Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого з шоу-бізнесу ви могли б назвати "с*чкою"?

– написала Білик під роликом.