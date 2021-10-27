Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик: відео з-за лаштунків "Танців з зірками"
Джерело:інстаграм Ірини Білик
Українська артистка Ірина Білик опублікувала відео, на якому показала, як Оля Полякова цілує їй руки за лаштунками "Танців з зірками". А все через то, що одного разу Полякова назвала колегу "с*чкою".
Оля Полякова та Маша Єфросиніна запустили спільне ютуб-шоу "Взрослые девочки". І в одному з випусків програми Оля випадково образила Ірину Білик.
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Оля Полякова цілувала руки Ірині Білик
Нещодавно Полякова назвала Білик "с*чкою". А все через те, що Ірина нібито бачила "королеву ночі" в компанії якогось чоловіка і розповіла про це її коханому.
Обоє артисток завітали на прямий ефір "Танців з зірками". За лаштунками Оля вибачилася перед колегою за різке висловлювання. Дружба з Іриною є важливою, тому Полякова навіть розцілував їй руки. А відповідне відео Білик опублікувала в інстаграмі.
Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого з шоу-бізнесу ви могли б назвати "с*чкою"?
– написала Білик під роликом.