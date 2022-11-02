"Буде в тебе запальний грузин": Полякова розповіла про сюрприз від продюсерів "Танців" у Грузії

Українська співачка Оля Полякова розповіла про грузинські "Танці з зірками", в яких бере участь. Вона зізналась, що до останнього не знала, хто буде її партнером.

Оля Полякова стала першою іноземною учасницею на шоу "Танці з зірками" в Грузії. Виконавиця розповіла про свій досвід життя в країні та поділилась зізнаннями про проєкт.

До слова Оля Полякова стала учасницею грузинських "Танців з зірками": яким був її перший виступ

Оля Полякова про грузинські "Танці"

Артистка розповіла, що почала готуватися до проєкту за 3 тижні до його початку. Вона танцювала з Максимом Єжовим, але не сподівалась, що він стане її партнером.

Для нас це був сюрприз від продюсерів. Я думала, що танцюватиму з якимось запальним грузином, на що мені так і сказали: "Буде у тебе запальний грузин" та привезли Максима з України,

– зізналась Оля Полякова.

Виконавиця додала, що в Грузії чудово ставляться до українців. Підтримка з боку їхньої країни проявляється в усіх сферах.

"Вони активно підтримують, весь час намагаються чимось допомогти. На кожному кроці українські прапори, на всіх будівлях, виходиш з аеропорту й одразу бачиш наш прапор. І ти розумієш, що тут тобі раді, не образять, нагодують та заспівають пісню. У Грузії дуже багато наших переселенців, жінок з дітьми. Ми збирали їх та зустрічалися разом, плакали, усі підтримують одна одну, це не може не надихати".

Яким був перший ефір Полякової

Нагадаємо, що 31 жовтня стартував новий сезон "Танців з зірками" в Грузії. Оля Полякова взяла участь в шоу, щоб популяризувати благодійний проєкт "Незламні".

Оля Полякова виступила разом з Максимом під пісню гурту "Океан Ельзи". Від суддів пара отримала 14 балів. Це один з гірших результатів, однак журі не "розкидувалося" оцінками.