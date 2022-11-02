Оля Полякова стала первой иностранной участницей на шоу "Танцы со звездами" в Грузии. Исполнительница рассказала о своем опыте жизни в стране и поделилась признаниями о проекте.

К слову Оля Полякова стала участницей грузинских "Танцев со звездами": каким было ее первое выступление

Оля Полякова о грузинских "Танках"

Артистка рассказала, что начала готовиться к проекту за 3 недели до начала. Она танцевала с Максимом Ежовым, но не ожидала, что он станет ее партнером.

Для нас это был сюрприз от продюсеров. Я думала, что буду танцевать с каким-нибудь зажигательным грузином, на что мне так и сказали: "Будет у тебя зажигательный грузин" и привезли Максима из Украины,

– призналась Оля Полякова.

Исполнительница добавила, что в Грузии отлично относятся к украинцам. Поддержка их страны проявляется во всех сферах.

"Они активно поддерживают, все время пытаются чем-то помочь. На каждом шагу украинские флаги, на всех зданиях, выходишь из аэропорта и сразу видишь наш флаг. И ты понимаешь, что здесь тебе рады, не обидят, накормят и споют песню. В Грузии очень много наших переселенцев, женщин с детьми. Мы собирали их и встречались вместе, плакали, все поддерживают друг друга, это не может не вдохновлять".

Каким был первый эфир Поляковой

Напомним, что 31 октября стартовал новый сезон "Танцев со звездами" в Грузии. Оля Полякова приняла участие в шоу, чтобы популяризировать благотворительный проект "Нескорені".

Оля Полякова выступила вместе с Максимом под песню группы "Океан Эльзы". От судей пара получила 14 баллов. Это один из худших результатов, однако жюри не разбрасывалось оценками.