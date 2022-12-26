Жодного слова російською, – Полякова розповіла про 11-річну доньку, яка перейшла на українську

Українська співачка Оля Полякова поділилась несподіваними деталями про свою доньку Алісу. За словами зірки, дівчинка постійно говорить українською та навіть виправляє рідних.

Співачка Оля Полякова на зимові свята повернулась до України. Вона подбала й про те, щоб додому повернулися і її доньки – 17-річна Маша та 11-річна Аліса.

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Оля Полякова про молодшу доньку

Артистка розповіла, що молодша Аліса, яка жила у Великій Британії в пансіонаті, несподівано подорослішала через стрес. Також Полякова зізналась, що дівчинка стала патріоткою – говорить лише українською та виправляє інших.

"В цьому році вона сама прикрасила ялинку, так стильно. Така лаконічна, іграшки однакові, дощику немає, така красива. І найкраще – зверху український прапор. Аліса – патріотка, вся у браслетах, значках. Є один браслет, який подарував мені в госпіталі поранений боєць зі словами, що він врятував мені життя. Я Алісі розказала цю історію, а вона саме мала їхати в Англію і каже: дай мені цей браслет. Він вже два рази порвався, а вона його скотчем заліпила та носить, не знімаючи".

А ще вона не говорить жодного слова російською. Вдома неможливо сказати ні один русизм. Вона виправляє кожну фразу. Довела нас всіх до сказу. У побуті можеш щось сказати, а вона виправить кожне слово,

– поділилась Оля Полякова.

Артистка додала, що дівчинка не вивчає українську мову у Британії, але говорить солов'їною з мамою та подругою, донькою продюсера Михайла Ясинського, з якою вони в одній групі.



Аліса Полякова / Фото з інстаграму Олі Полякової

Що раніше Полякова казала про доньок