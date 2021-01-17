Популярна українська співачка Оля Полякова приймає сонячні ванни на Мальдівах. Зірка засмагає, купається у бірюзовій водичці та хизується розкішною фігурою у відвертих купальниках.

Оля Полякова приєдналася до числа зіркових колег, які на новорічно-різдвяні свята відправилися у теплі країни. Для зимових канікул артистка обрала сонячні Мальдіви. Саме звідти вона активно публікує фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Днями народна улюблениця влаштувала еротичну фотосесію на узбережжі. Зірка позувала на білосніжному пісочку на тлі неймовірно красивих рослин. У провокативних позах Полякова показала бездоганну фігуру та похизувалася формами.

Оля одягнула жовтий купальник з яскравим принтом. Вбрання підкреслило апетитні сідниці виконавиці та її пишні груди. Також привертає увагу ідеальна золотиста засмага Полякової. Розкішне біляве волосся красуня розпустила та забрала набік. Воно було ще трішки мокрим після купання і гарно майоріло на вітрі.

На двох фотографіях зірка доповнила пляжний look великим капелюхом. На обличчя Оля не наносила косметику і продемонструвала натуральну вроду.



Оля Полякова у купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Олі Полякової



Оля Полякова у купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Олі Полякової



Оля Полякова у купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Олі Полякової