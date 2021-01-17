Популярная украинская певица Оля Полякова принимает солнечные ванны на Мальдивах. Звезда загорает, купается в бирюзовой водичке и хвастается роскошной фигурой в откровенных купальниках.

Оля Полякова присоединилась к числу звездных коллег, которые на новогодне-рождественские праздники отправились в теплые страны. Для зимних каникул артистка выбрала солнечные Мальдивы. Именно оттуда она активно публикует фото на личной странице в инстаграме.

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На днях народная любимица устроила эротическую фотосессию на побережье. Звезда позировала на белом песочке на фоне невероятно красивых растений. В провокационных позах Полякова показала безупречную фигуру и похвасталась формами.

Оля надела желтый купальник с ярким принтом. Наряд подчеркнул аппетитные ягодицы исполнительницы и ее пышную грудь. Также привлекает внимание идеальный золотистая загар Поляковой. Роскошное белокурые волосы красавица распустила и забрала в сторону. Они были еще немного мокрыми после купания и хорошо развевались на ветру.

На двух фотографиях звезда дополнила пляжный look большой шляпой. На лицо Оля не наносила косметику и продемонстрировала натуральную красоту.



Оля Полякова в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой



Оля Полякова в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой



Оля Полякова в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой