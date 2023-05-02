Люблю, – Оля Полякова зворушливо звернулась до морпіха Діанова у його день народження

Співачка Оля Полякова привітала морпіха Михайла Діанова з днем народження. Вона показала спільні фото й побажала захиснику щастя й здоров'я.

Українська співачка Оля Полякова звернулась до захисника Маріуполя Михайла Діанова у його день народження. Зірка привітала його та поділилась спільними фото.

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Оля Полякова привітала Діанова

Виконавиця згадала про співпрацю із захисником та зізналась, що щаслива зустрічі з ним. Вона показала спільні фото з іменинником.

Мішечка! Дорогий! З днем народження! Яке щастя, що ми зустрілися, наш герою! Не тільки на війні, але й в повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили, а ще скільки зробимо! Дякувати Богу, ти живий і вільний, будь здоровий і щасливий! Люблю,

– написала Оля Полякова.



Оля Полякова і Михайло Діанов / Фото з інстаграму співачки



Оля Полякова і Михайло Діанов / Фото з інстаграму співачки

Михайло Діанов подякував артистці: "Дякую, моя неймовірна красуне".

Шанувальники долучилися до привітань у коментарях:

"Мішо, з днем народження. Міцного здоров'я, мирного неба і здійснення бажань бажаю";

"З днем народження. Дай Боже Вам здоров'я";

"Щирі вітання герою";

"З днем народження наш герою, здоров’я міцного та перемоги";

"Довгих років життя і благополуччя! Ви для нас приклад незламності наших хлопців! Любимо!".

Нагадаємо, Оля Полякова минулого року запустила проєкт, метою якого був збір на біонічні протези для українців, які постраждали від війни. Заплановану суму вдалося перевищити, адже зібрали майже 2 500 000, з них 1 700 000 гривень пожертвував легендарний морпіх Михайло Діанов, якому українці надіслали на лікування руки. З цієї нагоди артистка зустрілась з захисником та подякувала йому.

У лютому Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали українських військових, які були на реабілітації у львівському центрі UNBROKEN Ukraine.