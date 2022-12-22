Дзвонить, тільки коли треба гроші, – Оля Полякова пожалілася на доньок у Великій Британії

Через війну Оля Полякова віддала доньок на навчання у Велику Британію. Маша – студентка музичного коледжу, а Аліса живе в пансіоні при школі. Якщо молодша дуже хоче повернутися додому, то старша телефонує тільки по гроші.

Ще донедавна Оля Полякова була в Грузії, де брала участь у "Танцях з зірками", тож у Великій Британії її доньки були самі. 17-річна Маша за зірковою мамою особливо не сумувала.

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Мені не дзвонить Маша зовсім. Вона дзвонить мені тільки, коли їй потрібні гроші. Все,

– поділилася Оля Полякова.

Тоді як 11-річна Аліса не може звикнути до формату бордингової школи, де всі учні живуть, навчаються та проводять дозвілля разом на одній території. "В Англії це взагалі нормально. По всьому світу це вважається нормальним. Для нас, людей, які звикли біля себе діточок своїх тримати, – це не дуже ок", – каже Полякова.

Вона не може там. Дуже моїй Алісі тяжко там. Вона навіть вже бабусю викликала. Уже бабуся живе під школою, забирає її кожен вечір, тому що Аліса не може жити в навчальному закладі. Дуже важко, дуже,

– пожалілася співачка.

Донька Олі Полякової Аліса / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, раніше Полякова вже розповідала, що Аліса дуже сумує за Україною: "Для неї взагалі це шок – бути без мами та тата поряд, бути не вдома. Вона в нас дуже домашня дитина, дуже любить свою дачу, котів, собак, кіз, курей та інше господарство. Вона дуже страждає".

До речі, вдома Аліса та Маша були у серпні. Вони ненадовго приїжджали в Україну – вперше після того, як втекли від війни у Францію на віллу росіянки Вероніки Білоцерківської.