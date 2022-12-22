Звонит, только когда нужны деньги, – Оля Полякова пожаловалась на дочерей в Великобритании

Из-за войны Оля Полякова отдала дочерей на обучение в Великобританию. Маша – студентка музыкального колледжа, а Алиса живет в пансионе при школе. Если младшая очень хочет вернуться домой, то старшая звонит только за деньгами.

Еще недавно Оля Полякова была в Грузии, где участвовала в "Танцах со звездами", так что в Великобритании ее дочери были сами. 17-летняя Маша по звездной маме особо не скучала.

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Мне не звонит Маша совсем. Она звонит мне только когда ей нужны деньги. Все,

– поделилась Оля Полякова.

В то время как 11-летняя Алиса не может привыкнуть к формату бординговой школы, где все ученики живут, учатся и проводят досуг вместе на одной территории. "В Англии это вообще нормально. По всему миру это считается нормальным. Для нас, людей, привыкших возле себя детей своих держать, – это не очень ок", – говорит Полякова.

Она там не может. Очень моей Алисе тяжело там. Она даже уже бабушку вызывала. Уже бабушка живет под школой, забирает ее каждый вечер, потому что Алиса не может жить в учебном заведении. Очень тяжело, очень,

– пожаловалась певица.

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото с инстаграма певицы

Напомним, ранее Полякова уже рассказывала, что Алиса очень скучает за Украиной: "Для нее вообще это шок – быть без мамы и папы рядом, быть вне дома. Она у нас очень домашний ребенок, очень любит свою дачу, кошек, собак, коз, кур и другое хозяйство. Она очень страдает".

Кстати, дома Алиса и Маша были в августе. Они ненадолго приезжали в Украину – впервые после того, как сбежали от войны во Францию на виллу россиянки Вероники Белоцерковской.