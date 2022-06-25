Оля Полякова попросила Зеленського дати українське громадянство подрузі з Росії: реакція мережі
Джерело:інстаграм Олі Полякової
Російська блогерка і телеведуча Ніка Білоцерківська засуджує війну в Україні. Зараз вона мешкає на півдні Франції, а майно жінки в Росії заарештували через антивоєнну позицію. Оля Полякова просить для подруги українське громадянство.
З цим проханням вона публічно звернулася до президента України Володимира Зеленського. Однак громадськість це обурило, адже Білоцерківська тривалий час жила та працювала в Росії, фінансувала армію, яка тепер веде жорстоку війну в Україні.
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Полякова просить українське громадянство для Білоцерківської
Співачка разом з дітьми через війну виїхала з України. Саме у Білоцерківської зупинилася Полякова, приїхавши до Франції. У день народження подруги Оля попросила для неї українське громаянство.
З першого дня війни вона за нас. Незважаючи на перше кримінальне провадження у Росії за правду про Україну і російську агресію, федеральний розшук. У Росії заарештували все її майно, але вона все одно говорить і пише правду,
– написала Полякова.
Також артистка додала, що Білоцерківська допомагає Одесі, шпиталям і пораненим, оскільки сама родом з Одеси.
У день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого президента Володимира Зеленського й попросити найкращий подарунок у світі – українське громадянство для Білоцерківської Вероніки, як для вірної дочки свого народу!
– підсумувала Полякова.
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Зазначимо, що Білоцерківська жила та працювала в Росії. Вона платила податки, з яких потім російська влада купувала зброю для своєї армії, готувалася до війни. Тому прохання про надання жінці українського громадянства викликало обурення в суспільстві. Про це свідчать коментарі під дописом Полякової.
- "Ну давайте одразу всім росіянам роздамо громадянство України".
- "Те, що ця жінка щось там каже для своєї аудиторії – це її особиста справа. Вона довго жила в країні-агресорі й нічого не робила, щоб запобігти війні, хоча мала доступ до популярного медіа. Я не підтримую такий заклик. Громадянство України – це не печиво, яке можна роздавати росіянам, які втікали з країни й не знають, куди зараз податись, і у яких, можливо, трішки свербить совість. Олю, ваша позиція дуже сильно розчаровує. Джонсон, Куніс, Джолі, Пітт зробили для України точно не менше, чому ви не пропонуєте дати громадянство і їм?"
- "Яке громадянство? Росіянам? Ви там зовсім подуріли?"
- "Навіщо їй у Провансі українське громадянство? Громадянство не дають за підтримку тієї чи іншої країни. Олю, зупиніться".
- "Як просто тепер отримувати громадянство… Не за таке помирають наші люди".
- "Давайте роздаватимемо громадянство, як квиток на потяг".
Однак є й ті підписники Полякової, які підтримують її, а також вітають Білоцерківську з днем народження.
- "Підтримую. Нехай ще на одного патріотичного громадянина в Україні стане більше".
- "Неперевершена Ніка! Безстрашна жінка! З днем народження!"
- "Підтримую! Ніка варта українського громадянства!"
- "Вітаємо майбутню українку! Нехай вчить нашу мову! Слава Україні!"
- "Думаю, в неї все буде добре і громадянство вона точно отримає, бо вона наша!"
Реакція Ніки Білоцерківської
У коментарях під дописом телеведуча подякувала подрузі, а також відповіла хейтерам. Білоцерківська підкреслила, що нічого не просить, а громадянство зможе отримати без проблем, оскільки народилася в Одесі й там живуть її рідні.
"Дорогі коментатори, які хвилюються за моє громадянство. Не нервуйтеся. Його я можу отримати абсолютно на законних підставах і навіть у спрощеному порядку – за правом народження в Одесі й тому, що там мешкає частина моєї сім'ї. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу", – заявила журналістка.
Коментар Ніки Білоцерківської / Скриншот з інстаграму Полякової