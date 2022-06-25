Оля Полякова попросила Зеленського дати українське громадянство подрузі з Росії: реакція мережі

Російська блогерка і телеведуча Ніка Білоцерківська засуджує війну в Україні. Зараз вона мешкає на півдні Франції, а майно жінки в Росії заарештували через антивоєнну позицію. Оля Полякова просить для подруги українське громадянство.

З цим проханням вона публічно звернулася до президента України Володимира Зеленського. Однак громадськість це обурило, адже Білоцерківська тривалий час жила та працювала в Росії, фінансувала армію, яка тепер веде жорстоку війну в Україні.

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Полякова просить українське громадянство для Білоцерківської

Співачка разом з дітьми через війну виїхала з України. Саме у Білоцерківської зупинилася Полякова, приїхавши до Франції. У день народження подруги Оля попросила для неї українське громаянство.

З першого дня війни вона за нас. Незважаючи на перше кримінальне провадження у Росії за правду про Україну і російську агресію, федеральний розшук. У Росії заарештували все її майно, але вона все одно говорить і пише правду,

– написала Полякова.

Також артистка додала, що Білоцерківська допомагає Одесі, шпиталям і пораненим, оскільки сама родом з Одеси.

У день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого президента Володимира Зеленського й попросити найкращий подарунок у світі – українське громадянство для Білоцерківської Вероніки, як для вірної дочки свого народу!

– підсумувала Полякова.

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Зазначимо, що Білоцерківська жила та працювала в Росії. Вона платила податки, з яких потім російська влада купувала зброю для своєї армії, готувалася до війни. Тому прохання про надання жінці українського громадянства викликало обурення в суспільстві. Про це свідчать коментарі під дописом Полякової.

"Ну давайте одразу всім росіянам роздамо громадянство України".

"Те, що ця жінка щось там каже для своєї аудиторії – це її особиста справа. Вона довго жила в країні-агресорі й нічого не робила, щоб запобігти війні, хоча мала доступ до популярного медіа. Я не підтримую такий заклик. Громадянство України – це не печиво, яке можна роздавати росіянам, які втікали з країни й не знають, куди зараз податись, і у яких, можливо, трішки свербить совість. Олю, ваша позиція дуже сильно розчаровує. Джонсон, Куніс, Джолі, Пітт зробили для України точно не менше, чому ви не пропонуєте дати громадянство і їм?"

"Яке громадянство? Росіянам? Ви там зовсім подуріли?"

"Навіщо їй у Провансі українське громадянство? Громадянство не дають за підтримку тієї чи іншої країни. Олю, зупиніться".

"Як просто тепер отримувати громадянство… Не за таке помирають наші люди".

"Давайте роздаватимемо громадянство, як квиток на потяг".

Однак є й ті підписники Полякової, які підтримують її, а також вітають Білоцерківську з днем народження.

"Підтримую. Нехай ще на одного патріотичного громадянина в Україні стане більше".

"Неперевершена Ніка! Безстрашна жінка! З днем народження!"

"Підтримую! Ніка варта українського громадянства!"

"Вітаємо майбутню українку! Нехай вчить нашу мову! Слава Україні!"

"Думаю, в неї все буде добре і громадянство вона точно отримає, бо вона наша!"

Реакція Ніки Білоцерківської

У коментарях під дописом телеведуча подякувала подрузі, а також відповіла хейтерам. Білоцерківська підкреслила, що нічого не просить, а громадянство зможе отримати без проблем, оскільки народилася в Одесі й там живуть її рідні.

"Дорогі коментатори, які хвилюються за моє громадянство. Не нервуйтеся. Його я можу отримати абсолютно на законних підставах і навіть у спрощеному порядку – за правом народження в Одесі й тому, що там мешкає частина моєї сім'ї. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу", – заявила журналістка.



Коментар Ніки Білоцерківської / Скриншот з інстаграму Полякової