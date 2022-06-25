С этой просьбой она публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако общественность это возмутила, ведь Белоцерковская долго жила и работала в России, финансировала армию, которая теперь ведет жестокую войну в Украине.

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Полякова просит украинское гражданство для Белоцерковской

Певица вместе с детьми из-за войны уехала из Украины. Именно у Белоцерковской остановилась Полякова, приехав во Францию. В день рождения подруги Оля попросила украинское громаянство.

С первого дня войны она за нас. Несмотря на первое уголовное дело в России за правду об Украине и российской агрессии, федеральный розыск. В России арестовали все ее имущество, но она все равно говорит и пишет правду,

– написала Полякова.

Также артистка добавила, что Белоцерковская помогает Одессе, госпиталям и раненым, поскольку сама родом из Одессы.

В день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире – украинское гражданство для Белоцерковской Вероники как для верной дочери своего народа!

– подытожила Полякова.

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Белоцерковская жила и работала в России. Она платила налоги, с которых потом русские власти покупали оружие для своей армии, готовились к войне. Поэтому просьба о предоставлении женщине украинского гражданства вызвала негодование в обществе. Об этом свидетельствуют комментарии под сообщением Поляковой.

"Ну давайте сразу всем россиянам раздадим гражданство Украины".

"То, что эта женщина что-то там говорит для своей аудитории – это ее личное дело. Она долго жила в стране-агрессоре и ничего не делала, чтобы предотвратить войну, хотя имела доступ к популярному медиа. Я не поддерживаю такой призыв. Гражданство Украины – это не печенье, которое можно раздавать россиянам, которые бежали из страны и не знают, куда сейчас пойти, и в которых, возможно, немного чешется совесть. Оля, ваша позиция очень сильно разочаровывает. Джонсон, Кунис, Джоли, Питт сделали для Украины точно не меньше, почему вы не предлагаете дать гражданство и им?"

"Какое гражданство? Россиянам? Вы там совсем одурели?"

"Зачем ей в Провансе украинское гражданство? Гражданство не дают за поддержку той или иной страны. Оля, остановитесь".

"Как просто теперь получать гражданство… Не за это умирают наши люди".

"Давайте будем раздавать гражданство, как билет на поезд".

Однако есть и подписчики Поляковой, которые поддерживают ее, а также поздравляют Белоцерковскую с днем рождения.

"Поддерживаю. Пусть на еще одного патриотического гражданина в Украине станет больше".

"Неотразимая Ника! Бесстрашная женщина! С днем рождения!"

"Поддерживаю! Ника стоит украинского гражданства!"

"Поздравляем будущую украинку! Пусть учит наш язык! Слава Украине!"

"Думаю, у нее все будет хорошо и гражданство она точно получит, потому что она наша!"

Реакция Ники Белоцерковской

В комментариях под сообщением телеведущая поблагодарила подругу, а также ответила хейтерам. Белоцерковская подчеркнула, что ничего не просит, а гражданство сможет получить без проблем, поскольку родилась в Одессе и там живут родные.

"Дорогие комментаторы, которые волнуются за мое гражданство. Не нервничайте. Его я могу получить абсолютно на законных основаниях и даже в упрощенном порядке – по праву рождения в Одессе и потому, что там живет часть моей семьи. Не тратьте нервы, я ничего ни у кого не прошу", – заявила журналистка.



Комментарий Ники Белоцерковской / Скриншот из инстаграммы Поляковой