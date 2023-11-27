Під час відпочинку в Африці: Оля Полякова поскаржилася на погане самопочуття

Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею відправилась на відпочинок. Вони полетіли до Африки. Втім, там співачці неочікувано стало погано.

У знаменитості дуже розболілась голова. Вона навіть не могла розплющити очі. Втім, зрештою їй вдалося вилікуватись.

Важливо Вже не військовий, – ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався зі служби у ЗСУ

Оля Полякова розповіла про проблеми зі здоров'ям

На відпочинку в співачки почалися сильні головні болі. Описуючи самопочуття, виконавиця зауважила, що біль схожий на мігрені. Водночас Полякова підкреслила, що раніше в неї такого не було.

Не можу навіть очі розплющити, не знаю, що робиться… Не попускає, що за х**нь,

– поскаржилась зірка.

Згодом співачка вколола собі ліки, і її стан покращився. Вона підозрює, що їй було погано через тиск або погоду.

Олі Поляковій стало погано на відпочинку / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Оля Полякова з донькою поїхали на відпочинок

Співачка відправилась на Занзібар. І було це дуже спонтанно: "Я виступала у Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишинева шість годин їзди. У Кишиневі був літак до Занзібару. Так ми сюди й потрапили".

Полякова розповіла, що на острові зараз сезон дощів, втім їм з донькою це не заважає. До того ж, за словами артистки, на Занзібарі хороша кухня.

"На Занзібарі море як на Мальдівах, просто в нуль. Називається "навіщо платити більше", але звісно немає такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табір. Усі ходять в один час їсти, пити. Сподіваюся, мій відпочинок вам не поперек горла. Я всього на шість днів", – додала Полякова.