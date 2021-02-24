Оля Полякова самостійно пофарбувала старшу доньку: як тепер виглядає Маша

Популярна співачка Оля Полякова дуже близька зі своїми доньками, тому коли 15-річна Маша вирішила змінити імідж, вона звернулась до зіркової мами. Артистка підтримала експеримент і самостійно пофарбувала дівчинку в яскраво-рудий колір.

Старша донька Олі Полякової Маша активно просуває особистий профіль в інстаграмі та співає у власному гурті. Схоже, аби виглядати більш епатажно вона вирішила змінити природний русявий колір на яскраво-рудий. У цьому підлітку допомогла мама.

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Як виглядає донька Олі Полякової після фарбування

У новому іміджі донька знаменитості позувала в смугастій піжамі рожевого кольору. Довге руде волосся дівчинка розпустила, аби ефектно продемонструвати 2,4-мільйонній аудиторії мами своє сміливе перевтілення.

"Я ще й перукар", – з гумором написала Оля Полякова, яка самостійно пофарбувала доньку.

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Реакція мережі

Користувачі оцінили новий колір волосся старшої доньки Олі Полякової, засипавши її понад 120 тисячами лайків. Від коментаря не втрималася навіть зіркова подруга співачки Леся Нікітюк. "Боже, яка красуня. Просто як я", – написала ведуча. Інші ж шанувальники артистки також не стримували свій захват та навіть порівняли Машу з фешн-фотографинею Сонею Плакидюк: