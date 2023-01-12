"Яка мразота": Оля Полякова розповіла, як до нападу Росії випадково обматюкала Ані Лорак

У новому випуску ютуб-шоу з Машею Єфросиніною Оля Полякова пригадала, як до повномасштабної війни настрочила Ані Лорак образливе повідомлення. Вона зробила це випадково і скинула все на свого менеджера Артема, але зараз ні про що не шкодує.

У "Дорослих дівчатах" спливло, що Оля Полякова мало не поскандалила з Ані Лорак влітку 2021-го, коли та вперше за роки роботи в Росії припхалася в Одесу з сольним концертом. Співачка розлютилася, що гастролерка збирає аншлаги після зради, і думала, що поділилася своїм невдоволенням з менеджером Артемом, але випадково надіслала повідомлення самій Кароліні.

Читайте також Я помстилася, – Оля Полякова зізналася, як Маша Єфросиніна двічі образила її

Оля Полякова випадково обматюкала Ані Лорак в інстаграмі

Оля Полякова дуже емоційно відповіла на інстаграм-сторіс Ані Лорак, де та скакала на сцені одного з нічних клубів Одеси.

Я пишу: "Ти ба, яка мразота, яка с*ка, це вона повернулася, зали вона буде тут збирати. Ноги криві, костюми гівно, співає як параша". Наговорила там і відправила. Думаю, що я ж Тьомі відправила. І коли я вже відправила, я бачу, що відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч,

– пригадала Оля Полякова.

Вона швидко второпала, що не переслала сторіс менеджеру, а настрочила самій Ані Лорак, але було запізно, її повідомлення вже переглянули. "Заспокойся, зараз усе буде", – пообіцяв Поляковій Артем, але піарник гастролерки його випередив. Він подумав, що акаунт співачки зламали, але її команда це заперечила і скинула все на того ж Артема, що нібито саме він обматюкав зрадницю.

Але, я хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини, яка є с*чарою і п*дараскою. І хай вона тепер з цим живе,

– емоційно заявила Оля Полякова.

Вона не даремно не шкодує про сказане, адже після 24 лютого Алі Лорак так і не насмілилася засудити Росію за війну в Україні. Ще у квітні Полякова рознесла таких "голубів миру", як Кароліна Куєк: "Сьогодні треба визнавати, що Росія вторглася в Україну з повномасштабною війною, і ти повинен визначитися – або ти окупант, або ти захисник. Ще 8 років тому треба було визначитися. Не вийде вже сидіти однією ж*пою на двох стільцях, бо стільців немає, дівчата".