Після двох ночей у підвалі: Оля Полякова показала, як облаштувала укриття у заміському будинку
Джерело:Оля Полякова
Українська співачка Оля Полякова перебуває разом з сім'єю під Києвом, у своєму заміському будинку. Вона показала, що облаштувала там укриття в підвалі.
На зимові свята Оля Полякова приїхала до України та забрала з-за кордону доньок. Всі вони живуть у заміському будинку під Києвом.
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Як Оля Полякова облаштувала укриття
Останні кілька днів росіяни атакують всю Україну ракетами та дронами. Тож співачка разом з сім'єю спала у підвалі, де був лише незручний диван.
Оля Полякова вирішила убезпечитися та облаштувала домашнє укриття. Там зірка поставила ліжка, щоб була можливість спати у комфорті.
Два дні поспіль ми спали в підвалі, але там був незручний диван. Сьогодні ми принесли у підвал ліжка. У нас буде ліжко, якщо що, будемо тут ночувати. Я сподіваюся, що вони нам не знадобляться,
– розповіла Оля Полякова.
Оля Полякова облаштувала укриття: відеоДодамо, сидіти у підвалі довелось не тільки Олі Поляковій, але й Наталці Денисенко. Вона зустрічала 1 січня з сином та батьками в Києві й чула сильні вибухи й те, як літають ракети. Від ударних хвиль дрижали стіни, що дуже налякало хлопчика.
Обстріли Росії на Новий рік: що відомо
- У ніч на 1 та 2 січня окупанти здійснювали атаки на Київщину. У новорічну ніч росіяни запускали не тільки дрони з багатьох напрямків, але й ракети. Вибухи та роботу ППО було чутно у багатьох районах Києва, а також у Вишгороді. Повітряні сили збили близько 32 цілей загарбників. Уламки ракет знаходили у Шевченківському та Дніпровському районах, та, на щастя, постраждалих не було.
- Вже у ніч проти 2 січня росіяни спрямували на Київ 40 дронів-камікадзе. Частину з них збили в інших областях, понад 22 – у небі над столицею. Унаслідок атаки був пошкоджений житловий будинок, 19-річного хлопця ушпиталили з порізом ноги.