Після двох ночей у підвалі: Оля Полякова показала, як облаштувала укриття у заміському будинку

Українська співачка Оля Полякова перебуває разом з сім'єю під Києвом, у своєму заміському будинку. Вона показала, що облаштувала там укриття в підвалі.

На зимові свята Оля Полякова приїхала до України та забрала з-за кордону доньок. Всі вони живуть у заміському будинку під Києвом.

До слова "Просила 2 тижні": Олександр Волошин розсекретив коштовний подарунок для Трінчер на Новий рік

Як Оля Полякова облаштувала укриття

Останні кілька днів росіяни атакують всю Україну ракетами та дронами. Тож співачка разом з сім'єю спала у підвалі, де був лише незручний диван.

Оля Полякова вирішила убезпечитися та облаштувала домашнє укриття. Там зірка поставила ліжка, щоб була можливість спати у комфорті.

Два дні поспіль ми спали в підвалі, але там був незручний диван. Сьогодні ми принесли у підвал ліжка. У нас буде ліжко, якщо що, будемо тут ночувати. Я сподіваюся, що вони нам не знадобляться,

– розповіла Оля Полякова.

Оля Полякова облаштувала укриття: відео

Обстріли Росії на Новий рік: що відомо

У ніч на 1 та 2 січня окупанти здійснювали атаки на Київщину. У новорічну ніч росіяни запускали не тільки дрони з багатьох напрямків, але й ракети. Вибухи та роботу ППО було чутно у багатьох районах Києва, а також у Вишгороді. Повітряні сили збили близько 32 цілей загарбників. Уламки ракет знаходили у Шевченківському та Дніпровському районах, та, на щастя, постраждалих не було.

Вже у ніч проти 2 січня росіяни спрямували на Київ 40 дронів-камікадзе. Частину з них збили в інших областях, понад 22 – у небі над столицею. Унаслідок атаки був пошкоджений житловий будинок, 19-річного хлопця ушпиталили з порізом ноги.