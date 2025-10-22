Артисти й актори зізнаються, що поняття комфорту для всіх різне. Комусь у місяць достатньо кількох тисяч гривень, а для інших ця сума є мізерною. 24 Канал зібрав, скільки українським зіркам потрібно на комфортне життя у Києві, з посиланням на тікток-акаунт Ангеліни Пичик.

MELOVIN

Співак вважає, що одній людині буде комфортно жити в Києві приблизно за 80 тисяч гривень. Але тим, хто хоче дозволити собі більше, доводиться витрачати понад 200 тисяч. Саме стільки становлять витрати й самого MELOVIN. Він поділився, що найбільше грошей йде на донати та парфуми.

Якщо мінімально – 2 тисячі доларів. Якщо ти сам, без дівчини чи хлопця, буде комфортно. А якщо хочеш на ширшу ногу, як я, то від 5 тисячі доларів,

– сказав артист.



MELOVIN / Фото з інстаграму зірки

Римма Зюбіна

Акторка розповіла, що у неї немає стабільного заробітку, тому на життя доводиться витрачати по-різному. Римма Зюбіна зізналась, що за роботу в театрі отримує трохи більш як 10 тисяч гривень, до того ж витрачає кошти на поїздки на роботу до Львова й волонтерство. Однак коли у графік додаються зйомки, то і заробіток росте.

"Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. Для кожної людини слово "комфортне" є абсолютно різним. До того ж у мене немає стабільної зарплатні", – поділилась акторка.



Римма Зюбіна / Фото з інстаграму зірки

Кажанна

Виконавиця зазначила, що за останній час ціни кардинально змінилися, а в Києві життя стало доволі дорогим. Вона додала, що для комфортного життя в столиці їй потрібно близько 125 тисяч гривень.

Особисто мені в ідеалі 3 тисячі доларів нормально. Настільки швидко змінюються ціни, що ти не знаєш, що буде післязавтра. Я собі кажу, що треба заробляти більше грошей. У Києві дуже дорого жити,

– вважає Кажанна.



Кажанна / Фото з інстаграму зірки

Тарас і Олена Тополі

Зіркове подружжя поділилося, що у місяць їм потрібно від 150 до 200 тисяч гривень. Олена Тополя пояснила, що в кожної сім'ї є свої запити. У них же – троє дітей, великі витрати на творчість, а після прильоту російської ракети кошти також йдуть на оновлення квартири.

"Теоретично одному на 50 – 60 тисяч гривень можна жити. А так щоб нормально, 100 і вище. Взагалі ліміту немає", – вважає Тарас Тополя.



Тарас та Олена Тополі з синами / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, уночі 23 червня під час обстрілу ворожий снаряд влучив у сусідній будинок з тим, де живуть Тополі. Вибух серйозно пошкодив їхнє житло. Пара одразу ж зайнялась ремонтом.

МУАЯД

Співак зізнався, що зовсім не вибагливий і в місяць йому достатньо 10 – 12 тисяч гривень.

Я бачив багато відео, де люди кажуть 200 – 300 – 500 тисяч гривень у місяць. Звичайно, на такі кошти я б теж хотів жити. Але особисто я витрачаю 10 – 12 тисяч гривень,

– сказав МУАЯД.



МУАЯД / Фото з інстаграму зірки

Нікіта Добринін

Телеведучий не назвав точної суми, яку витрачає в місяць на життя в Києві. Але поділився, що проживає в орендованій квартирі.

"Мінімально для комфортного життя в Києві потрібно 1000 доларів, приблизно 40 тисяч гривень. Ціни високі, в інших містах вони нижче. Це не тільки мій відгук, але й моїх друзів", – поділився Добринін.



Нікіта Добринін / Фото з інстаграму зірки

Олексій Суханов

Ведучий двічі давав відповідь на це запитання. Спершу він сказав, що на життя в Києві достатньо 5 тисяч. Але згодом Суханов пояснив, що це була іронія. Такої суми насправді йому вистачило б лиш на кілька днів.

На жодні 5 – 10 тисяч у Києві зараз дійсно не прожити. На день я витрачаю не більше 1,5 тисячі гривень, без комуналки,

– зізнався Олексій Суханов.



Олексій Суханов / Фото з інстаграму зірки