Назвала Тіну Кароль "плакальницею": Оля Полякова прокоментувала курйоз на шоу "Маска"

Відома українська співачка Оля Полякова є суддею в шоу "Маска". У 3 випуску вона недоречно назвала Тіну Кароль "плакальницею". Вона прокоментувала різке висловлення в сторону зірки.

Популярна українська співачка Оля Полякова оскандалилась в 3 випуску шоу "Маска". Вона назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею" й викликала шквал критики в коментарях. Згодом зірка пояснила своє висловлення.

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Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею"

Під час 3 випуску проєкту "Маска", що вийшов в ефір учора, 6 лютого, Оля Полякова сказала, що Тіна Кароль є "відомою плакальницею на похороні".

Після цього співачку засипали негативними коментарями, тому зірка вирішила прокоментувати своє невдале висловлення на шоу.

Оля Полякова зняла ролик, у якому пояснила випад в бік Тіни Кароль й вибачилась перед тими, кого це могло зачепити. Зірка зізналась, що справді вважає музику Тіни – дуже сумною.

"Це стосується виключно творчості, пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни – дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю, поважаю. І ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. І всіх, кого це образило та зачепило, я щиро прошу пробачення. А до режисерів монтажу у мене окреме прохання, ну якщо ви бачите, що щось йде, не так і може бути інтерпретовано невірно, то вирізуйте, ви ж і так багато хорошого вирізаєте", – сказала Оля Полякова.