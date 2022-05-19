Оля Полякова назвала слова Федишин про ЛГБТ "середньовіччям": що їй відповіла співачка

Українська співачка Оля Полякова услід за іншими засудила гомофобні висловлювання Ірини Федишин. Однак цього разу зірка не змовчала та відповіла колезі.

Співачка Ірина Федишин потерпає критику не тільки від шанувальників та користувачів мережі, але й від зіркових колег. Щодо її заяв висловилась Оля Полякова.

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Оля Полякова засудила заяви Федишин, а та їй відповіла

В інстаграм-сторіз Оля Полякова прокоментувала слова Ірини Федишин щодо ЛГБТ-спільноти.

Середньовіччя. Ну краще б ти й надалі лише співала,

– написала виконавиця.

Цього разу Ірина Федишин відреагувала на сторіз зіркової колеги. Вона попросила ставитись один до одного з повагою: "Олю, не перекручуй мої слова! А співати я точно далі буду. І давайте з повагою будемо відноситися один до одного".



Ірина Федишин відповіла Поляковій / Фото з інстаграм-сторіз

Хто ще висловився про заяви Федишин щодо ЛГБТ

Анастасія Приходько нагадала колезі, що 0 балів для Польщі на Євробаченні-2022 вона виправдовувала аполітичністю конкурсу, бо нібито оцінювала лише мистецтво, але не змогла проігнорувати гендерну ідентичність конкурсантів.

Травесті-діва Монро здивована, як Ірина потрапила в журі конкурсу, де людей не засуджують за їхню гендерну ідентичність.

Ведучий Олексій Суханов з повагою поставився до позиції співачки, але назвав її не зовсім дорослою. "Настає час, коли вже треба мати критичне мислення. Ось кажете, що ЛГБТ-спільнота займається гріховними ділами, руйнуючи себе, а я запитую: "Хіба може кохання руйнувати?". Хто Вам сказав, що кохання – гріх? Бог?… сумніваюся, що Ви мали з ним особисту розмову…і бажаю, аби ще сто років не мали б!"

Співачка та блогерка Анна Трінчер також засудила слова колеги: "У мене немає слів. Гомофобія – це неприпустимо. Особливо публічні висловлювання від публічної людини. Ваша думка і є богохульством. Бог і Біблія вчать нас любити одне одного".



Анна Трінчер про Федишин / Фото з інстаграм-сторіз