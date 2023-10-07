Полякова, Монатік, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ: 14 топових музичних новинок жовтня, які ви маєте почути

Оля Полякова, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Монатік – і це тільки кілька імен українських артистів, які презентували музичні новинки цього тижня. Переглядайте та слухайте повну добірку свіжих треків далі.

24 Канал зібрав найкращі музичні новинки, які вийшли цього тижня. Серед них ви точно знайдете щось на свій смак та додасте до плейлиста.

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Оля Полякова

Легенди шведської музики Army Of Lovers вперше за 10 років випустили першу пісню. Запрошеною зіркою у дуеті стала українська зірка Оля Полякова. Музиканти представили спільний трек Love is blue.

Army Of Lovers та Оля Полякова – Love is blue: дивіться відео онлайн

Монатік

Виконавець "відремонтував" ще один свій хіт. Він представив українською мовою ліричну пісню "Сильно". Також Монатік перевипустив кліп. До слова, його режисеркою стала номінантка на Греммі Таня Муіньо.

Монатік – "Сильно": дивіться відео онлайн

SHUMEI

Музикант презентував шанувальникам нову романтичну композицію "Волосся". У пісні відбражені почуття, які вирують в серці людини, коли вона закохана. Також SHUMEI випустив атмосферний кліп.

SHUMEI – "Волосся": дивіться відео онлайн

Alyosha і Vlad Darwin

Музиканти співпрацюють вже понад 13 років. Після повернення до України співачка презентувала вже другу пісню – і це оригінальний дует з Владом Дарвіним. Композиція "Причастя" поєднала в собі звучання італійського диско та елементи госпелу.

Alyosha і Vlad Darwin – "Причастя": дивіться відео онлайн

OXANA TRACH

Співачка представила прем'єру – це нова композиція "Душу". За словами співачки, їй хотілося написати пісню про справжнє кохання, яке не змушує страждати, а щодня надихає та заспокоює. На пісню її надихнув чоловік Микола, який слухає пісні коханої на фронті. OXANA TRACH показала чоловіка у кліпі.

OXANA TRACH – "Душу": дивіться відео онлайн

Панас Буйний

Музикант вперше представив трек "Тьоща" на розігріві концерту Олі Полякової. Пісня знайшла своїх поціновувачів, тому зараз артист повноцінно презентував цей хіт про ставлення зятя до своєї тещі.

Панас Буйний – "Тьоща": дивіться відео онлайн

GG ГуляйГород

Етноелектропроєкт презентував свій новий трек "Милий", над яким музиканти працювали ще до повномасштабного вторгнення. Музичною базою для пісні стала народна пісня "Шумлять верби". Вона розповідає про розлуку закоханих через війну.

GG ГуляйГород – "Милий": дивіться відео онлайн

REYA

Співачка Анастасія Рей випустила нову пісню "Замок з піску", яку присвятила історії токсичного кохання. Цей трек знайомить з реаліями життя - порожніх обіцянок про хороше майбутнє, сварки та розлучення.

REYA – "Замок з піску": дивіться відео онлайн

Wellboy

Лейбл Papa music продовжує випускати продукти від імені Антона Вельбоя. У мережі з'явився мультиплікаційний кліп на нову пісню "Очі" про творчий шлях Wellboy. Лейбл додав, що більше не має наміру брати участь у "брудних іграх".

Wellboy – "Очі": дивіться відео онлайн

Також лейбл презентував нову роботу проєкту Wellboy – це пісня "Вовча ягода", яка розповідає про відносини двох закоханих, але має прихований сенс. Кліп створений у стилі нашумілого фільму Барбі. Зауважимо, що у відео знявся не сам Антон Велбой – його обличчя з'явилось завдяки діпфейку.

Wellboy – "Вовча ягода": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Музиканти презентували акустичну версію пісні "Дим", основна версія якої набрала понад 6 мільйонів переглядів за 2 місяці. Також гурт анонсував на 2024 рік акустичний міні-тур Україною, у якому виконуватимуть пісні зі симфонічним оркестром.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": дивіться відео онлайн

TEREN

Українська співачка презентувала дебютний альбом "Не на часі". Артистка обіцяє, що платівка повна сенсів попри те, що її назва доволі самоіронічна. Туди увійшло 6 треків, серед яких головним є "Валькірія".

TEREN – "Валькірія": дивіться відео онлайн

Cherry Blossom Dry

Гурт, який працює разом понад 10 рокв, презентував нову роботу Hysteria. Це історія про те, що проходив кожен з музикантів. Мораль треку в тому, що треба мати сміливість щиро говорити про свої переживання.

Cherry Blossom Dry – Hysteria: дивіться відео онлайн

ILLAI

Український музикант випустив другу авторську композицію "Байдуже". Ця пісня про кохання, яке може радикально змінити життя кожної людини.

ILLAI – "Байдуже": дивіться відео онлайн