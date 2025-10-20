У коментарі проєкту "Тур зірками" Полякова розповіла про своє бажання представити Україну на Євробаченні-2026. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.
Читайте також Не тільки Оля Полякова: 5 артистів, які не можуть представити Україну на Євробаченні
Оля Полякова вважає, що участь у Євробаченні – "священна мрія" кожного українського артиста. За словами співачки, вона вирішила діяти, а не чекати, поки Суспільне скасує правило, яке забороняє їй брати участь у Національному відборі. Виступити на сцені пісенного конкурсу – її давня мрія.
Я хочу втілити свою мрію, доки в мене є сили, натхнення, талант, величезний досвід. Тому що Євробачення – це серйозне випробування, для якого треба мати великий сценічний досвід,
– сказала Полякова.
На думку артистки, свою громадянську позицію їй доводити не потрібно, адже каже, що живе в Україні, працювала тут до повномасштабного вторгнення і продовжує це робити.
Полякова зазначила, що наразі Суспільне не зв'язувалось ні з нею, ні з її продюсером Михайлом Ясинським. Однак, за словами співачки, команда чекає і надіється, що вдасться врегулювати ситуацію.
Я не хочу ні з ким сваритися. Я хочу діалогу. Я дуже сподіваюсь на здоровий глузд. Тому що сумніватися в мені як в громадянці України, як в патріотці – немає чого,
– заявила артистка.
Водночас Полякова готова подавати до суду на Суспільне, якщо обмеження не скасують.
Я буду боротися за свої громадянські права. Це моє громадянське право як платниці податків, як громадянки України. Це правило порушує закон про рівність громадян України та є абсолютно дискримінаційним,
– вважає Оля Полякова.
Оля Полякова у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Про яке правило йдеться?
Зауважимо, що Оля Полякова не називає правило, яке вимагає скасувати. Однак, ймовірно, йдеться про пункт, який забороняє їй брати участь у Національному відборі на Євробачення через діяльність у Росії.
Артисти, які робили концерти, виступали на будь-яких публічних чи приватних заходах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, і в Росії (а після 24 лютого 2022 року і в Білорусі) не можуть брати участь у відборі.