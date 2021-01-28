З новим кольором волосся: Оля Фреймут вразила зміною іміджу – відео

Днями ведуча Оля Фреймут наважилась на сміливий експеримент. Вона перефарбувалась з білявки в темно-русявий колір та ефектно продемонструвала новий імідж.

Джерело: інстаграм Олі Фреймут

У кадрі учасниця шоу "Танці з зірками" з'явилась в елегантному образі, примірявши атласну сукню в білизняному стилі.

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Оля Фреймут змінила колір волосся

Понад 15 років ведуча з'являлась на екранах з натуральними золотистими локонами, однак днями кардинально змінила колір волосся. З білявки вона перефарбувалась в холодний темно-русий відтінок. Схоже, зміною іміджу Оля Фреймут цілком задоволена, адже в новому образі записала відео про етикет. Знаменитість показала, як правильно наносити парфуми.

У кадрі ведуча постала в ніжній атласній сукні сірого кольору на тонких бретелях. Вбрання довжини міді з оголеною спиною вона довершила масивними сережками з бісеру. Оля Фреймут не є прихильницею насиченого яскравого макіяжу, тому витончену зовнішність довершила мінімальною кількістю косметики.

Локацією для нового відео про гарні манери стала спальня зірки в розкішному заміському маєтку під Києвом. Інтер'єр будинку справді вражає – він світлий, ошатний, виконаний в старовинному стилі, що ідеально відповідає смакам "ревізора".