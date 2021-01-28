На днях ведущая Оля Фреймут решилась на смелый эксперимент. Она перекрасилась из блондинки в темно-русый цвет и эффектно продемонстрировала новый имидж.

Источник: инстаграм Оли Фреймут

В кадре участница шоу "Танцы со звездами" появилась в элегантном образе, примерив атласное платье в бельевом стиле.

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Оля Фреймут изменила цвет волос

Более 15 лет ведущая появлялась на экранах с натуральными золотистыми локонами, однако на днях кардинально изменила цвет волос. Из блондинки она перекрасилась в холодный темно-русый оттенок. Похоже, сменой имиджа Оля Фреймут вполне довольна, ведь в новом образе записала видео об этикете. Знаменитость показала, как правильно наносить духи.

В кадре ведущая предстала в нежном атласном платье серого цвета на тонких бретелях. Наряд длины миди с обнаженной спиной она довершила массивными серьгами из бисера. Оля Фреймут не является поклонницей насыщенного яркого макияжа, поэтому утонченную внешность довершила минимальным количеством косметики.

Локацией для нового видео о хороших манерах стала спальня звезды в роскошном загородном поместье под Киевом. Интерьер дома действительно впечатляет – он светлый, нарядный, выполнен в старинном стиле, что идеально соответствует вкусам "ревизора".