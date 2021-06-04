Оля Фреймут зізналася, який подарунок отримала від коханого на річницю весілля

Наприкінці квітня Оля Фреймут відзначила річницю весілля з чоловіком-продюсером Володимиром Локотком. Ведуча не стала ділитися деталями святкування, натомість розсекретивши, що отримала в подарунок від коханого.

Знаменитість запевнила, що жодного торжества з нагоди річниці шлюбу не було. Оля Фреймут і Володимир Локотко просто обмінялися подарунками. Вона так і не зізналася, що вручила чоловіку, однак розповіла про його презент.

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Так, продюсер пообіцяв дружині шопінг у Великій Британії. Судячи з гардеробу зірки, закуповуватися вона планує в бутіках преміальних брендів.

Мені чоловік пообіцяв поїздку до Лондона, щоб оновити гардероб, бо він знає, що я дуже цього хочу. Бачте, я вже у старому прийшла. У мене мешти з ремонту, правда Dior,

– поскаржилася знаменитість.

Зауважимо, в гардеробі Олі Фреймут існують категоричні "ні". Вона проти високих чобіт до сідниць, футболок з написами, подертих джинсів і речей не за розміром.

До слова, на фешн-подію Оксани Караванської Existential Fashion Error, під час якої відбулася розмова з журналістами, ведуча прийшла у витонченому жіночному образі. Вона красувалась в елегантній чорній сукні до колін, яку доповнили тренчем пісочного кольору та чорними туфлями з гострим носком від французького дому моди Dior.

Щодо річниці весілля, то в день шлюбу Оля Фреймут показала рідкісний кадр з коханим Володимиром Локотко. Подружжя позувало перед камерою, ніжно пригорнувшись одне до одного та демонструючи свою любов.