Оля Фреймут захопила образом у рожевій сукні за 21 тисячу гривень
Джерело:інстаграм Олі Фреймут
Експертка з етикету Оля Фреймут демонструє всій країні, як виглядати жіночно та в міру спокусливо. Її новий образ у яскраво-рожевій сукні не залишився без уваги.
До Нового року Оля Фреймут встигла знятися в розкішній фотосесії, тому припасені кадри публікує з відпочинку. В об'єктиві фешн-фотографині Соні Плакидюк вона з'явилась у незвичному для себе образі – кокетливій рожевій сукні.
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Образ Олі Фреймут у рожевій сукні
Обираючи look на зйомку, Оля Фреймут довірилась українському бренду Lake Studio. У їхній колекції вона відшукала шовкову сукню яскраво-рожевого кольору. Це вбрання з довгими рукавами, подвійною спідницею, лаконічним поясом у тон і декольте. Ціна плаття на офіційному сайті – трохи більш як 21 тисяча гривень.
Під жіночний образ зірка підібрала білі туфлі-човники на шпильках. Вона зробила акцент на макіяжі – червоні губи, виразні очі з перламутровими тінями. Волосся Фреймут накрутила в голлівудські локони, а кілька пасм вклала назад.
Оля Фреймут у рожевій сукні за 21 тисячу гривень / Фото з інстаграму видавництва зірки
Оля Фреймут у рожевій сукні за 21 тисячу гривень / Фото з інстаграму зірки
Попередні вау-образи Олі Фреймут
- У новорічній фотосесії знаменитість позувала в кремовій блузі з широкими рукавами та чорних штанах зі стрілками.
- У Соні Плакидюк Оля Фреймут знімалась у вишуканому атласному вбранні чорного кольору.
- Вона зачаровувала і пристрасним образом у білій блузі з розрізами та червоною помадою на губах.