Оля Фреймут захопила образом у рожевій сукні за 21 тисячу гривень

Експертка з етикету Оля Фреймут демонструє всій країні, як виглядати жіночно та в міру спокусливо. Її новий образ у яскраво-рожевій сукні не залишився без уваги.

До Нового року Оля Фреймут встигла знятися в розкішній фотосесії, тому припасені кадри публікує з відпочинку. В об'єктиві фешн-фотографині Соні Плакидюк вона з'явилась у незвичному для себе образі – кокетливій рожевій сукні.

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Образ Олі Фреймут у рожевій сукні

Обираючи look на зйомку, Оля Фреймут довірилась українському бренду Lake Studio. У їхній колекції вона відшукала шовкову сукню яскраво-рожевого кольору. Це вбрання з довгими рукавами, подвійною спідницею, лаконічним поясом у тон і декольте. Ціна плаття на офіційному сайті – трохи більш як 21 тисяча гривень.

Під жіночний образ зірка підібрала білі туфлі-човники на шпильках. Вона зробила акцент на макіяжі – червоні губи, виразні очі з перламутровими тінями. Волосся Фреймут накрутила в голлівудські локони, а кілька пасм вклала назад.

Оля Фреймут у рожевій сукні за 21 тисячу гривень / Фото з інстаграму видавництва зірки

Оля Фреймут у рожевій сукні за 21 тисячу гривень / Фото з інстаграму зірки

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