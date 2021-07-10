Могла купити квартиру, – Оля Фреймут розповіла про найбільший гонорар

10 липня 2021 , 20:52
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Джерело:

"33 за 3" на каналі ICTV

На телебаченні Оля Фреймут майже 20 років. За цей час в її житті було багато проєктів і корпоративів. Найбільший гонорар вона отримала за свято, яке вела в новорічну ніч. За ці гроші зірка могла купити квартиру.

Розкривати точну суму Ольга Фреймут не стала. Невідомо й те, якого року вона провела свій найдорожчий корпоратив, і скільки тоді коштували квартири в Києві. Однак ведуча запевнила, що гонорар став несподіванкою навіть для неї. 

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Був новорічний корпоратив. Після корпоративу розрахувалися, я вдома подивилась і зрозуміла, що можу купити квартиру,
– пригадала Оля Фреймут. 

Хоч її чоловік Володимир Локотко є генеральним директором "Нового каналу", повертатися на телебачення знаменитість не поспішає. Все тому, що Фреймут не подобається, як вона виглядає в кадрі. Хоч, за її словами, вона "дуже гарна ведуча". 

Зараз зірка не женеться за популярністю та заробляє на життя завдяки етикету. Гроші Олі Фреймут приносять лекції, конференції, книги. 

Які гонорари отримують українські зірки 

  • Ексколега Олі Фреймут Сергій Притула розсекречував найбільший гонорар за всю кар'єру. За проведення одного корпоративу він заробив 10 тисяч доларів. 
  • Лідерка The Hardkiss Юлія Саніна зізнавалась, що найменший гонорар гурту становив від 10 до 20 тисяч гривень.
  • Популярна Оля Полякова на початку кар'єри заробляла ще менше. Її гонорар за виступ складав лише 15 доларів. 
Автор: Марина Джура