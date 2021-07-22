Італієць Олівер Альфонсо заспівав у дуеті з українкою: прем'єра відеокліпу
Джерело:24 канал
Виконавець Альфонсо Олівер та співачка Дарія створили перший в історії італо-український дует. 22 липня вони представили новий відеокліп – на пісню Bramoso.
Дует, який поєднав через музику дві культури, зародився кілька років тому. Композицію Bramoso Альфонсо та Дарія виконують італійською мовою.
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Відеокліп знімали у Львові
За словами італійця, головна ідея твору – показати сильну пристрасть чоловіка до жінки, яка переходить в одержимість та егоїзм, чим і згубить стосунки.
Зйомки відбувалися у стінах закладу Split у Львові й тривали 15 годин, без перерви. "До уваги бралися найменші деталі. Результат – наче це справжній фільм", – наголосив Альфонсо.
Відеокліп Альфонсо Олівера та Dariya на пісню Bramosо: дивіться відео
"Незмінна студія відеопродакшину SFRAMES та режисер Алекс Сторожук, з якими співпрацюємо не один рік, цього разу перевершили самих себе", – зазначив Альфонсо.
У кліпі знялась також дружина співака – Лідія Ігнатенко. Вона вже вдруге бере участь у відеороликах Олівера. "Лідія не просто дружина, а ще й чудова актриса, тому приємно бачити її у своїх кліпах", – наголосив виконавець. Пара завжди разом працює над усіма проєктами, Лідія також є його менеджером й перекладачем.
Майбутні концерти
Послухати Альфонсо Олівера наживу можна буде на гастрономічному фестивалі "Італійське весілля", який відбудеться у Львові вже 24 липня. А також на концерті до дня народження Андрія Кузьми, 17 серпня. Раніше Олівер переклав пісню Кузьменка "Мам" італійською.
Що відомо про Олівера Альфонсо
- Італійський співак, а також музичний консультант. З 2014 року провів десятки концертів у себе на батьківщині та записав студійний альбом.
- Справжня його кар'єра розпочалася саме в Україні. За словами Альфонсо, у нього є дві домівки – Італія та Україна.
- Впродовж року протягом кількох місяців співак живе у Львові, а потім навідується до рідних. Пісні записує переважно у студії у Болоньї, над відеокліпами працює в Україні.