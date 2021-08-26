Олімпійський призер Стас Горуна став новим учасником "Танців з зірками": кумедне відео

Срібний призер Олімпіади-2020, каратист Станіслав Горуна став зірковиv учасником нового сезону "Танців з зірками". Чоловік прийняв виклик від епатажного виконавця MELOVIN. Також він побажав партнерці багато терпіння.

Каратист приголомшив прихильників неочікуваною новиною. Станіслав вийде на головний паркет країни та продемонструє свої хореографічні здібності.

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Стас Горуна – учасник "Танців з зірками"

Зовсім нещодавно спортсмен підкорив Олімпіаду в Токіо, завоювавши бронзову медаль з карате, а тепер підкорюватиме паркет. 32-річний чоловік не звик програвати, тому й на "Танцях" докладатиме максимум зусиль, щоб показати бездоганний результат.

Станіслав зняв відео у тренувальному залі. Спершу він відпрацьовував вправи карате, а згодом переодягнувся з кімоно у спортивний костюм і продемонстрував танцювальні вміння. Відео вийшло досить кумедним та повеселило публіку.

Це те, що шокує мене самого. Тому тримаймося. Я приймаю виклик "Танців з зірками"! Зустрінемося на паркеті! Бажаю партнерці багато терпіння,

– написав Горуна під відео.

Станіслав не передавав естафету далі, а це означає, що він став останнім учасником нового сезону "Танців з зірками", прем'єра якого відбудеться 5 вересня.