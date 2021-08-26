Каратист ошеломил поклонников неожиданной новостью. Станислав выйдет на главный паркет страны и продемонстрирует свои хореографические способности.

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Стас Горуна – участник "Танцев со звездами"

Совсем недавно спортсмен покорил Олимпиаду в Токио, завоевав бронзовую медаль по каратэ, а теперь будет покорять паркет. 32-летний мужчина не привык проигрывать, поэтому и на "Танцах" будет прилагать максимум усилий, чтобы показать безупречный результат.

Станислав снял видео в тренировочном зале. Сначала он отрабатывал упражнения каратэ, а затем переоделся из кимоно в спортивный костюм и продемонстрировал танцевальные умения. Видео получилось довольно забавным и повеселило публику.

Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю вызов "Танцев со звездами"! Встретимся на паркете! Желаю партнерше много терпения,

– написал Горуна под видео.

Станислав не передавал эстафету дальше, а это значит, что он стал последним участником нового сезона "Танцев со звездами", премьера которого состоится 5 сентября.