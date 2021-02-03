Нікітюк, Кухар, Єфросиніна: Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз з нагоди 37-річчя – відео

Ще 17 січня співачці Олі Поляковій виповнилося 37 років. День народження вона відсвяткувала на Мальдівах з сім'єю. Аж 2 лютого зіркові друзі артистки влаштували для неї вечірку-сюрприз в Києві.

Джерело: інстаграм Андре Тана

Свято королеві української сцени організували Андре Тан, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Катерина Кухар разом з менеджерами виконавиці та багатьма іншими знаменитостями. Натомість Оля Полякова була переконана, що виступатиме на корпоративі з нагоди дня народження.

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Оля Полякова відсвяткувала день народження на вечірці в Києві

Понад тиждень тому Оля Полякова повернулась до України з зимової відпустки на Мальдівах. На райському острові вона відзначила день народження у компанії чоловіка Вадима, доньок Маші та Аліси. Жодного святкування зі знаменитими друзями співачка не планувала, однак близькі влаштували свято самостійно в таємниці від іменинниці.

Концертний директор артистки повідомив, що ввечері 2 лютого вона повинна виступити на корпоративі в одному з закладів Києва. Для номера Оля Полякова одягла розкішне концертне вбрання – звабливе боді з камінням і бахромою, корону та срібні туфлі на підборах. У залі вона з'явилась після виходу балету, а замість незнайомих гостей побачила друзів з шоу-бізнесу.

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Виконавицю з минувшим днем народження вітали оплесками та квітами. Після привітань вона зізналась, що здогадувалась про вечірку-сюрприз, адже менеджери навіть не могли назвати ім'я іменинниці, на свято якої нібито запросили зірку.

Я підозрювала, бо навколо ніхто не вміє брехати. Особливо коли я запитала, як звати іменинницю, і Валік не зміг відповісти. Я кажу: "Іменинниця Катя?", а він каже: "Хто?.. Ааа, так". І тут я почала сумніватися,

– поділилась співачка.

Згодом Оля Полякова змінила концертний образ на яскраво-червону мінісукню з анімалістичним принтом, яку довершила широким чорним поясом і взуттям на високих стійких підборах. Разом з подругами – Машею Єфросиніною, Лесею Нікітюк, Сонею Плакидюк, Дашею Астаф'євою та Катериною Кухар – вона запалювала на танцполі. Наприкінці вечірки артистка розрізала величезний червоний торт з короною.

Відео з вечірки Олі Полякової: