На Сумську накинулися через російську виставу "Майстер і Маргарита": що вона відповіла
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
У мережі розгорівся скандал через європейські гастролі Ольги Сумської з виставою "Майстер і Маргарита". На акторку накинулися за те, що вона грає у п'єсі російського режисера Валерія Беляковича та ще й за Булгаковим.
Ба більше, у Парижі, Празі та Берліні "Майстер і Маргарита" прозвучить російською мовою з українськими акторами. Тож не дивно, що мережа вибухнула обуренням, але Ольга Сумська знайшла пояснення і цьому.
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Як Сумська відреагувала на критику
Перед тим, як писати про мою, мовляв, співпрацю з російським режисером Валерієм Беляковичем, будь-ласка, зазирніть хоча б до гуглу й дізнайтесь, що Валерій відійшов у засвіти 2016 року. Я до речі, навіть не знайома з цим режисером,
– відповіла Ольга Сумська.
Вона розповіла, що виставу "Майстер і Маргарита" Белякович поставив ще 2003 року, а репетирувала її вона не в Москві, а по відео. До того ж прем'єра відбулася в українській Ялті.
Російську мову вистави Ольга Сумська пояснила тим, що зіграти в ній запросили латвійського актора Івара Калниньша, який не знає української, але вже пообіцяв вивчити. Крім того, за словами зірки, мовою оригіналу гратимуть через людей у Європі, які хочуть відвідати виставу, але не розуміють української.
Ми домовилися одразу про відсотки від зборів на потреби ЗСУ. Саме цей меседж сьогодні в пріоритеті для всіх нас. От нарешті випала ця можливість для нашої трупи,
– додала Ольга Сумська.
Наостанок вона ще й виправдала автора "Майстра і Маргарити" – російського драматурга Михайла Булгакова, який народився в Києві, "критикував радянські часи і їх потворних вождів".До речі, в інтерв'ю 24 каналу Ольга Сумська розповідала, що 20% від зборів в Україні продюсер вистави "Майстер і Маргарита" "відправляв на фронт, для фондів".
Як Сумську підтримали друзі-зірки
- Ксенія Мішина: "Ідіоти, Оля";
- Анна Різатдінова: "Олю, будь ласка, не слухай нікого. Навіть не хочу читати, що там пишуть у ЗМІ, але ти справжній приклад і натхнення для мільйонів українців";
- Камалія: "Нашим тільки б знайти, кого б полити брудом! Вони піаряться та заробляють собі більше підписників на брудних історіях. Бо більше нічого робити не вміють. Все доходить до повного абсурду";
- Павло Зібров: "Спокійно їдь на гастролі, не читай дурниці, нехай не морочать тобі голову "розумники", а щось корисне самі зроблять. Я впевнений, що на вас дуже чекають. Прославляй український театр на сценах Європи, вище голову, Олечко";
- Світлана Поклад: "Молю вас, просто не звертайте уваги. Я знаю, як вразили вас ті нікчемні коментарі. Я бачила й разом з вами відчувала ту образу! Бо коли абсолютно невідомі люди починають копирсатися у твоїй білизні, коли лізуть своїми брудними руками до найдорожчого – дітей і онуків, хочеться вказати їм локацію "російський корабель". Все, крапка! Ви неймовірна жінка, фантастична людина";
- Любава Грешнова: "Ви так багато робите для нашої країни! Ви цілодобово працюєте, виступаєте для наших військових, збираєте кошти, сотні благодійних заходів. Я взагалі не розумію, як саме вам можна казати хоч слово докору".