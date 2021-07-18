Ольга Сумська влаштувала сюрприз чоловікові у день його 58-річчя: чарівні фото і відео з Єгипту

Українська акторка Ольга Сумська проводить відпустку в Єгипті разом з чоловіком та донькою. 18 липня Віталій Борисюк святкує день народження, тож кохана влаштувала йому неймовірне свято.

Сьогодні, 18 липня, відомому акторові та чоловікові Ольги Сумської виповнилося 58 років. Свій день народження чоловік відсвяткував з коханою та донькою в Єгипті, у готелі преміального класу Rixos Premium Magawish.

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Сюрприз для чоловіка від Ольги Сумської

Народна артистка України влаштувала незабутнє святкування 58-річчя чоловіка. Як тільки Віталій прокинувся та вийшов на подвір'я, його вже чекала дружина з розкішним сніданком та шампанським. Іменинник снідав у басейні та насолоджувався днем народження.

Пара проводила час на терасі у білосніжних халатах. На фото не залишилися непомітними щирі усмішки подружжя. Ймовірно, це був лише початок насиченого святкового дня в Єгипті.

З днем народження, коханий! Будь щасливий, наш рідний! Найяскравіший, святковий день почався в райському місці,

– привітала Сумська чоловіка в інстаграмі.

Для перегляду усіх фото та відео гортайте праворуч:

Аудиторія у захваті від зіркового подружжя. Шанувальники зіркового подружжя приєднуються до привітань, зокрема, всього найкращого бажають й українські знаменитості: