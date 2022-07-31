Однак в липні все-таки відбулося декілька вистав на підтримку акторів. В інтерв'ю 24 каналу Ольга розповіла про ці виходи на сцену та зізналася, скільки коштів відправили з них на ЗСУ.

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На що Ольга Сумська живе під час війни

У липні Сумська поїхала у перший від лютого гастрольний тур. Наразі актори зіграли вже 3 вистави – в Одесі, Білій Церкві, Києві. Вони вдячні глядачам, які не побоялися та прийшли у театри.

"В Одесі, де постійно "прилітає", ми домовилися: якщо буде сирена, то зупиняємо і спускаємося в бомбосховище, у підвали. Там є спеціальне приміщення. Ми працювали в театрі Водяного, це величезна зала. Перед виставою я молилась, щоб не було сирен, щоб ми зіграли від початку до кінця без цієї перерви. Так і сталося, Слава Богу. Ми змогли це зробити", – розповіла Сумська.

"І відшкодування на ЗСУ – 20 відсотків від зборів продюсер відправляв на фронт, для фондів. Це перше, що було заявлено в афіші", – підкреслила Сумська.

Акторка зізналася, що збори за ці вистави були невеликими, оскільки зараз дуже важко зібрати концертні зали. Після серії терактів у різних містах, коли росіяни запускають ракети у місця, де збирається багато людей, страшно відвідувати публічні заходи.

Я перепрошую, ми сьогодні вже четвертий місяць без роботи. І ті три вистави, які ми зіграли… Живемо на заощадження, тримаємося, не падаємо духом. Ми розуміємо, що сьогодні всім складно. Сьогодні треба бути з людьми. Народні артисти мають бути з народом. І це наше гасло сьогодні,

– наголосила народна артистка.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською у відеоформаті: дивіться відео онлайн



