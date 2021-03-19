Політична тема вплелася, – Ольга Сумська розповіла про конфлікт з сестрою Наталею

В Ольги Сумської напружені стосунки зі старшою сестрою Наталею. Вона поділилася, що причиною конфлікту стала не тільки професія, а й "політична тема". Наталія нібито засуджує те, що зірка "Роксолани" знімається в серіалах, які показують в Росії.

Наталія та Ольга Сумські вже давно не з'являються на публіці разом. У кулуарах подейкують, що причиною складних стосунків сестер стала конкуренція: старшу вважаю талановитою, а молодшу – лише красивою. Народна артистка України не прокоментувала ці чутки, проте зауважила, що без політики не обійшлося.

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Ольга Сумська про конфлікт з сестрою Наталею

Я маю надію, що теплота колись повернеться. Можливо, темп життя, можливо, професійно, але щось якось воно так склалося. Політична тема, може, теж вплелася,

– поділилася Ольга Сумська.

Судячи з останніх заяв Наталії Сумської, ставлення до сестри вона змінила відтоді, як та почала з'являтися в серіалах, які виходять на екранах в Росії. Наприклад, драма "Кріпосна". Сама зірка запевнила, що знімається лише в українських режисерів і не знає наперед, де покажуть стрічку.

"Як ти можеш передбачити кінопроцес. Ось ти знімаєшся в українському кіно, де є український продюсер, українські актори й заїжджі-приїжджі, як кажуть, колеги з Росії. Ти можеш передбачити, що це буде в Росії?" – емоційно висловилася Ольга Сумська.

Як Ольга Сумська ставиться до сестри

Знаменитість щиро сподівається, що рано чи пізно налагодить стосунки з сестрою. Вона навіть мріє заспівати з Наталею в дуеті як бренд "Сестри Сумських" та зіграти на одній сцені.

"Я все одно її люблю. За наше дитинство й те, як все це народилося в родині. Я з великою повагою ставлюся до Наталки як до найталановитішої, найпрекраснішої актриси в Україні. Її досвід – це завжди авторитет для мене. Теплота завжди бринить у моєму серці", – зізналася актриса.



Ольга Сумська з сестрою Наталею / Фото з відкритих джерел