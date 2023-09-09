Акторка стала гостею нового випуску шоу Остапчука "Мекнув – питайте". Саме там Ольга Сумська і розповіла про свою доньку.

Цікаво Кохання, довжиною у 27 років: пристрасна історія Ольги Сумської та Віталія Борисюка

Актриса заперечила стереотип, що найголовніше для жінки – вийти заміж. За її словами, сьогоднішня молодь цього не підтримує.

"Я спілкуюся з донькою з приводу цього питання. Немає такої мети сьогодні у дівчат. Якщо це було актуально для покоління 90-х, 2000-х, то зараз дівчата по-іншому вибудовують стосунки", – відповіла Сумська.

Артистка зазначила, що її 21-річна донька самодостатня особистість і її думки зайняті роботою, а не бажанням вдало вийти заміж.

Чи має стосунки донька Сумської

Зіркова мама розсекретила, що її донька зараз ні з ким не зустрічається.

У неї немає коханого. Вона не у стосунках. І вона знаходить кайф у цьому абсолютно. Головне – це професійна діяльність. І вона стверджується,

– наголосила Сумська.



Ольга Сумська з донькою / Фото з її інстаграму

Що відомо про доньку Ольги Сумської

Ганна Борисюк нещодавно закінчила університет імені І. К. Карпенка-Карого. Зараз дівчина разом з мамою грає у виставі "За двома зайцями" і повністю зосереджена на побудові кар'єри.

Донька Сумської з дитинства любила творчість. Ганна зізнавалася, що розігрувала сценки з ляльками, будувала аматорський театр вдома та ліпила фігурки однокласників.

У березні цього року дівчині виповнився 21 рік. Свій день народження Ганна зустріла на сцені. Дівчина має грандіозні плани на акторську кар’єру, проте не хоче, аби її асоціювати з іменем мами Ольги Сумської.

Важливо! Водночас старша донька акторки Антоніна Паперна продовжує жити в Москві з чоловіком-росіянином та дітьми. Нещодавно вона шокувала багатьох несподіваною роллю у російському телесеріалі "Холодное блюдо", у якому виконала головну роль.