Ольга Сумська знімається у фільмі Остапчука: кумедний образ з 90-х
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
Ведучий Володимир Остапчук вирішив спробувати себе в ролі продюсера й зібрав зірок на зйомки фільму "Любов і блогери". Одну з головних ролей в комедії отримала Ольга Сумська. Кого вона зіграє, і як виглядає її героїня, дізнавайтеся далі.
Три тижні тому стартували зйомки українського кіно "Любов і блогери", продюсерами якого стали Володимир Остапчук і Євген Таллер. На знімальний майданчик вони запросили зірок інстаграму й іменитих акторів. Серед них 55-річна народна артистка Ольга Сумська.
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Образ Ольги Сумської у фільмі Володимира Остапчука
У комедійному фільмі про блогерів зірка зіграє пані Тамару – директорку клубу в місті Кагаплик.
Давно я не грала таких яскравих жінок. Отже, директорка клубу пані Тамара, місто Кагаплик. Дуже приємно,
– заявила Ольга Сумська.
Її образ і справді яскравий. У кадрі акторка з'явилась з об'ємною зачіскою і модним у 90-х чубчиком. Синю сукню та бордовий піджак вона довершила хутряним болеро і, здається, усіма можливими аксесуарами – сережками, кольє, брошкою та діадемою. Не меншої уваги вартий макіяж Ольги Сумської. На її обличчі насичені сині тіні в тон до сукні та рожева помада.
"Кайфую тут з командою! Які вони чудові", – поділилась Сумська.
Для перегляду фото гортайте вправоЗауважимо, до зйомок фільму "Любов і блогери" Остапчук долучив дружину Христину Горняк. У комедії вона зіграла норовливу секретарку Ніну. Це її перша роль у кіно.
Ефектний образ Ольги Сумської з 90-х оцінили її зіркові друзі – Леся Нікітюк, Іванна Онуфрійчук, Наталка Денисенко, Катерина Бужинська та інші. Тоді як фани порівняли акторку з Іриною Аллегровою, Людмилою Гурченко й навіть з Мерілін Монро:
- "У цьому образі ви можете заміняти на сцені Ірину Аллегрову";
- "Думаю, я ж на Аллегрову не підписана, що вона тут робить";
- "На Гурченко з "Вокзал для двох" схожі";
- "Яка пані Тамара, ви просто Мерілін Монро".