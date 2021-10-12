Ольга Сумська знімається у фільмі Остапчука: кумедний образ з 90-х

Ведучий Володимир Остапчук вирішив спробувати себе в ролі продюсера й зібрав зірок на зйомки фільму "Любов і блогери". Одну з головних ролей в комедії отримала Ольга Сумська. Кого вона зіграє, і як виглядає її героїня, дізнавайтеся далі.

Три тижні тому стартували зйомки українського кіно "Любов і блогери", продюсерами якого стали Володимир Остапчук і Євген Таллер. На знімальний майданчик вони запросили зірок інстаграму й іменитих акторів. Серед них 55-річна народна артистка Ольга Сумська.

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Образ Ольги Сумської у фільмі Володимира Остапчука

У комедійному фільмі про блогерів зірка зіграє пані Тамару – директорку клубу в місті Кагаплик.

Давно я не грала таких яскравих жінок. Отже, директорка клубу пані Тамара, місто Кагаплик. Дуже приємно,

– заявила Ольга Сумська.

Її образ і справді яскравий. У кадрі акторка з'явилась з об'ємною зачіскою і модним у 90-х чубчиком. Синю сукню та бордовий піджак вона довершила хутряним болеро і, здається, усіма можливими аксесуарами – сережками, кольє, брошкою та діадемою. Не меншої уваги вартий макіяж Ольги Сумської. На її обличчі насичені сині тіні в тон до сукні та рожева помада.

"Кайфую тут з командою! Які вони чудові", – поділилась Сумська.

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Зауважимо, до зйомок фільму "Любов і блогери" Остапчук долучив дружину Христину Горняк. У комедії вона зіграла норовливу секретарку Ніну. Це її перша роль у кіно.

Ефектний образ Ольги Сумської з 90-х оцінили її зіркові друзі – Леся Нікітюк, Іванна Онуфрійчук, Наталка Денисенко, Катерина Бужинська та інші. Тоді як фани порівняли акторку з Іриною Аллегровою, Людмилою Гурченко й навіть з Мерілін Монро: