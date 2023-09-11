У 1991 році вона розлучилася зі своїм першим чоловіком Євгеном Паперним. Його вважали справжнім ловеласом, який часто задивлявся на інших жінок. Тепер же Ольга Сумська зізналася, чи зраджував їй Євген.

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Ольга Сумська розповіла про зради колишнього чоловіка

Як виявилось, навіть мама попереджала Ольгу про те, що Євген схильний зраджувати, проте тоді акторка не прислухалась до неї. Тепер же вона думає, що мама на 100 відсотків мала рацію.

Мама мене попереджала: "Доцю, він - ловелас. Ти ж знаєш, що він той во?". Мама була на 100 відсотків права. Хіба я послухала батьків? Я все одно за нього вийшла - все,

– розповіла Ольга Сумська.

Водночас знаменитість наголосила, що була однією жінкою, якій Паперний ніколи не зраджував.

"Все ж таки мені приємно було чути, коли він сказав, що я єдина жінка в його житті, якій він не зраджував. Єдина жінка і це я", – додала акторка.

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Що відомо про стосунки Ольги Сумської та Євгена Пеперного: головне

Актор був першим чоловіком знаменитості. Разом вони були 4 роки й у цьому шлюбі народилася донька Тоня.

Втім, Ольга навіть не здогадувалася, що одна зустріч може змінити життя всієї її сім'ї. Це сталося на новорічній вечірці друзів. Там Сумська познайомилася з Віталієм Борисюком, який теж за освітою актор.

Пізніше відбувся мюзикл "Кандид", де Ольга та Віталій грали пару. Сумська по-справжньому закохалася у свого театрального партнера, він відповідав взаємністю. Вранці перед репетицією Ольга знайшла на своєму столі шоколадне сердечко, а в ньому записка – "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти цей шоколад".

Врешті-решт вона не витримала і наважилася покинути Паперного. Забрала дитину і заявила про розлучення. Ця історія була дуже бурхливою. Євген мало не накинувся на суперника, в театрі ще довго були з'ясування стосунків. Та все ж таки кохання перемогло. У 1996 році Сумська та Борисюк одружилися. І відтоді жінка жодного разу не пошкодувала про свій вибір.

Більше про пристрасну історію кохання Ольги Сумської та Віталія Борисюка дивіться в матеріалі 24 Каналу.