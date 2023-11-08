"Мамина копія": Ольга Мартиновська вразила схожістю зі своєю донькою на милих фото

Суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала фотосесію своєї доньки. Шанувальники зауважили, як сильно дівчинка схожа на зіркову матусю.

Український кулінар та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська опублікувала серію знімків на своїй сторінці. Це фотосесія її доньки Віри.

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Ольга Мартиновська показала доньку

7-річна Віра позувала у стильному образі – у мініспідниці карамельного кольору, білій сорочці та бомбері. Оля Мартиновська поділилась, що дівчинка хоче стати моделлю. Та це не єдина бажана професія.

Хоче бути моделлю, а може тенісистко, а може плавчинею, а іноді гімнасткою. Будь щасливою, моя дівчинка,

– написала Мартиновська.

Донька Олі Мартиновської позувала у фотозйомці / Фото з інстаграму Олі Мартиновської

Шанувальники не змогли не помітити, що донька Ольги Мартиновської схожа на зіркову маму, як дві краплі води. Вони засипали дівчинку компліментами.

"Матусина копія. Олю, я спочатку подумала, що це Ваші дитячі світлини! Дуже гарна дівчинка! Хай буде щаслива!";

"Матусина копія! Всіх благ і щасливої долі";

"Яка вже Віруня доросла";

"Дуже схожа на маму";

"Мамина копія".

Особисте життя Олі Мартиновської

Оля Мартиновська стала мамою у шлюбі з колишнім чоловіком Іваном Кобцем – у 2016 році на світ з'явилась Віра. Подружжя розірвало шлюб через три роки після одруження.

Нещодавно Оля Мартиновська зізналась, що вперше за довгий час знову закохалася. Вона не поділилась деталями, але натякнула, що її нове щире кохання і партнер теж пов'язаний з кулінарією і ресторанною сферою.