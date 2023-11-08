Украинская кулинария и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская опубликовала серию снимков на своей странице. Это фотосессия ее дочери Веры.

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Ольга Мартыновская показала дочь

7-летняя Вера позировала в стильном образе – в мини-юбке карамельного цвета, белой рубашке и бомбере. Ольга Мартыновская поделилась, что девочка хочет стать моделью. Но это не единственная желанная профессия.

Хочет быть моделью, а может теннисисткой, а может пловчиной, а иногда гимнасткой. Будь счастлива, моя девочка,

– написала Мартыновская.

Дочь Оли Мартыновской позировала в фотосъемке / Фото из инстаграма Оли Мартыновской

Поклонники не смогли не заметить, что дочь Ольги Мартыновской похожа на звездную маму, как две капли воды. Они засыпали девочку комплиментами.

"Мамочка копия. Оля, я сначала подумала, что это Ваши детские фотографии! Очень хорошая девочка! Да будет счастлива!";

"Матушка копия! Всех благ и счастливой судьбы";

"Какая уже Вируня взрослая";

"Очень похожа на маму";

"Мамина копия".

Личная жизнь Оли Мартыновской

Оля Мартыновская стала мамой в браке с бывшим мужем Иваном Кобцем – в 2016 году на свет появилась Вера. Супруги расторгли брак через три года после женитьбы.

Недавно Оля Мартыновская призналась, что впервые за долгое время снова влюбилась. Она не поделилась деталями, но намекнула, что ее новая искренняя любовь и партнер тоже связаны с кулинарией и ресторанной сферой.