Ольга Горбачова зізналась, чому розсварилась з Іриною Білик

У цивільному шлюбі з Іриною Білик Юрій Нікітін жив до одруження з Горбачовою. На диво, його колишня й теперішня довгий час були подругами. Зірки розсварилися сім років тому, коли Ольга публічно поглузувала зі співачки.

Усе сталось 2014 року. Ольга Горбачова як ведуча музичної премії YUNA дозволила собі жартувати над Іриною Білик, коли її не було в залі.

До теми Ольга Горбачова розповіла про молоденьку дівчину, з якою крутив роман її чоловік

"Звичайно, жарт передали в третьому контексті. Було щось про її молодих чоловіків, але ж це правда. Я ж не розкрила українцям страшну таємницю", – зауважила дружина Нікітіна.

На глузування колеги Ірина Білик відреагувала публічно – написала відкритий лист у фейсбуці. У різкому дописі вона порадила Горбачовій повторити її успіх, а тоді "блищати інтелектом".

"Вже не знаю, чи то сценаристи церемонії були в ударі, чи то на Горбачову зійшло "натхнення", і всі жарти на мою адресу були імпровізацією. Але нехай ведуча збере 15 концертних залів поспіль і тоді блищить інтелектом", – йшлось у дописі.

Я не зрозуміла, чому, якщо можна мені подзвонити й сказати: "Коза, що ти про мене жартувала? Мені неприємно". Це було б приємніше, ніж публічні звинувачення,

– зізналась Ольга Горбачова.

Ірина Білик і Ольга Горбачова / Фото з соціальних мереж

Після публічного конфлікту співачки розсварилися назавжди. Однак дружина Юрія Нікітіна як і раніше гарно відгукується про Ірину Білик і не ревнує її до чоловіка.

"Для мене Іра – це велика артистка. У мене навіть немає такої асоціації, що вона дівчина того босяка, який грав бас-гітарі", – розповіла Ольга Горбачова.