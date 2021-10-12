Усе сталось 2014 року. Ольга Горбачова як ведуча музичної премії YUNA дозволила собі жартувати над Іриною Білик, коли її не було в залі.

До теми Ольга Горбачова розповіла про молоденьку дівчину, з якою крутив роман її чоловік

"Звичайно, жарт передали в третьому контексті. Було щось про її молодих чоловіків, але ж це правда. Я ж не розкрила українцям страшну таємницю", – зауважила дружина Нікітіна.

На глузування колеги Ірина Білик відреагувала публічно – написала відкритий лист у фейсбуці. У різкому дописі вона порадила Горбачовій повторити її успіх, а тоді "блищати інтелектом".

"Вже не знаю, чи то сценаристи церемонії були в ударі, чи то на Горбачову зійшло "натхнення", і всі жарти на мою адресу були імпровізацією. Але нехай ведуча збере 15 концертних залів поспіль і тоді блищить інтелектом", – йшлось у дописі.

Я не зрозуміла, чому, якщо можна мені подзвонити й сказати: "Коза, що ти про мене жартувала? Мені неприємно". Це було б приємніше, ніж публічні звинувачення,

– зізналась Ольга Горбачова.

Ірина Білик і Ольга Горбачова / Фото з соціальних мереж

Після публічного конфлікту співачки розсварилися назавжди. Однак дружина Юрія Нікітіна як і раніше гарно відгукується про Ірину Білик і не ревнує її до чоловіка.

"Для мене Іра – це велика артистка. У мене навіть немає такої асоціації, що вона дівчина того босяка, який грав бас-гітарі", – розповіла Ольга Горбачова.

Зазначимо, Ірина Білик та Ольга Горбачова справді були найкращими подругами. Екскоханий Юрій Нікітін запросив колишню на весілля зі співачкою, а згодом вони в дуеті випустили два хіти – "Я люблю его" та "Не ревную".