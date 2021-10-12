Усе сталось 2014 року. Ольга Горбачова як ведуча музичної премії YUNA дозволила собі жартувати над Іриною Білик, коли її не було в залі.
До теми Ольга Горбачова розповіла про молоденьку дівчину, з якою крутив роман її чоловік
"Звичайно, жарт передали в третьому контексті. Було щось про її молодих чоловіків, але ж це правда. Я ж не розкрила українцям страшну таємницю", – зауважила дружина Нікітіна.
На глузування колеги Ірина Білик відреагувала публічно – написала відкритий лист у фейсбуці. У різкому дописі вона порадила Горбачовій повторити її успіх, а тоді "блищати інтелектом".
Я не зрозуміла, чому, якщо можна мені подзвонити й сказати: "Коза, що ти про мене жартувала? Мені неприємно". Це було б приємніше, ніж публічні звинувачення,
– зізналась Ольга Горбачова.
Ірина Білик і Ольга Горбачова / Фото з соціальних мереж
Після публічного конфлікту співачки розсварилися назавжди. Однак дружина Юрія Нікітіна як і раніше гарно відгукується про Ірину Білик і не ревнує її до чоловіка.
"Для мене Іра – це велика артистка. У мене навіть немає такої асоціації, що вона дівчина того босяка, який грав бас-гітарі", – розповіла Ольга Горбачова.