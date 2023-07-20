Ольга Фреймут приїхала до України з лекцією про манери: мережа вибухнула обуренням

Телеведуча Ольга Фреймут вперше за час війни повернулась до України. Вона анонсувала лекцію "Манери під час війни", та не всі користувачі задоволені цією ідеєю.

Телеведуча та журналістка Ольга Фреймут вперше за час повномасштабної війни повернулась в Україну. Схоже, зірка взяла з собою дітей – доньку Євдокію та сина Валерія.

Дивіться також Країні не вистачає дронів, – Кондратюк закликав Горбунова не брати в держави 33 млн на серіал

Ведуча показала кадр з дітьми, що крокують українським полем.



Діти Ольги Фреймут в Україні / Фото з інстаграм-сторіз

Ольга Фреймут повернулась до України

Телеведуча на своїй сторінці розповіла про мету візиту – благодійна лекція-зустріч на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя". Лекція відбудеться у Львові 24 липня. На ній Ольга Фреймут обговорить теми емоцій, ненависті та веселощів під час війни.

Квиток коштує 700 гривень – це мінімальна сума донату.

Користувачі мережі по-різному сприйняли анонс події за участю ведучої. Їй дорікнули за те, що зірка жила за кордоном увесь час, а через півтора року приїхала "навчати манер". Інші вважають, що неетично нав'язувати правила поведінки, якщо кожен громадянин переживає шалений стрес.

"Шановні українці! Краще просто задонатьте напряму ті 700 грн на ЗСУ, Притулі чи в "Повернись живим"! Для чого ви маєте платити ще комусь?";

"Мені так подобаються люди, які поїхали з країни на початку війни, а потім намагаються бути психологами для тих, хто залишався. Це ми вам можемо розказати, що і як. Де що летить і як морально з цим справлятися. За безплатно це зробить вам будь-хто. Ви нас ніколи вже не зрозумієте";

"Це просто жесть, Ви навіть не уявляєте, що таке війна, і як можна патякати про це. Пані Олю, приїздіть на Сумщину, тут справжні реалії війни";

"Треба було 24 лютого таку лекцію провести. Ааа, вас же не було тут";

"Чого ми маємо тебе слухати? Ти не профі в цьому. Ще й за 700 гривень. "Хороша" громадянка. Ганьба";

"Їдьте туди звідки ви приїхали разом зі своїми манерами!".

Інші заступаються за ведучу й нагадують, що не варто критикувати своїх.

"Коментарі – жах. Люди, схаменіться. Нащо нам зовнішні вороги, коли свої готові з'їсти своїх?";

"Скільки негативу в коментарях. Люди – ви злі";

"Хороша і культурна жінка. Дуже ви мені подобаєтесь".

Нагадаємо, Ольга Фреймут виїхала з України 15 лютого, бо передчувала повномасштабне вторгнення. Спершу вона була у Франції, а згодом поїхала до Лондона та з дітьми – Валерієм та Євдокією отримала тимчасове резидентство. Ведуча не подавала документи для оформлення статусу біженців, не отримувала допомогу від країни. Фреймут повідомляла, що працює в газеті Sunday Express, де пише щотижневу колонку про Україну без цензури.