Ольга Фреймут рідко поширює світлини у соціальних мережах. Тому кожен допис привертає увагу шанувальників.

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Нове фото Ольги Фреймут

Ведуча постала перед камерою у затишній локації. Вона одягнула білу сорочку, яку не застібала на всі ґудзики. Такий верх поєднала з чорною мініспідницею. Такий образ незвичний для Ольги, адже, зазвичай, вона обирає закрите стримане вбрання.

Волосся зірка вклала у легкі локони та забрала на бік. З косметики використала тональний крем, коричневі тіні, туш та помаду в ніжному нюдовому відтінку. У вухах Фреймут красувалися довгі сережки, а в руці вона тримала велику білу квітку.



Ольга Фреймут у мініспідниці / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Ольги Фреймут:

Я стаю цікава для себе у моменти падінь. Спостерігаю, як за героїнею кінострічки: виживу чи не виживу. А коли все закінчується щасливо, дивуюся: "Як тобі вдалося?". В екстрених ситуаціях очі не закочую, а стаю спокійною і шукаю творче розв'язання проблеми.

Після падінь, як після темряви, настає світанок. Коли чернетка списана і зім'ята, з'являється можливість переписати день.