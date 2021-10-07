Ольга Фреймут редко распространяет фотографии в социальных сетях. Поэтому каждое сообщение привлекает внимание поклонников.

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Новое фото Ольги Фреймут

Ведущая предстала перед камерой в уютной локации. Она надела белую рубашку, которую не застегивала на все пуговицы. Верх соединила с черной мини-юбкой. Такой образ непривычен для Ольги, ведь, как правило, она выбирает закрытый сдержанный наряд.

Волосы звезда уложила в легкие локоны и забрала на бок. Из косметики использовала тональный крем, коричневые тени, тушь и помаду в нежном нюдовом оттенке. В ушах Фреймут красовались длинные серьги, а в руке она держала большой белый цветок.



Ольга Фреймут в мини-юбке / Фото из инстаграма ведущей

Текст публикации Ольги Фреймут:

Я становлюсь интересна для себя в моменты падений. Наблюдаю, как за героиней киноленты: выживу или не выживу. А когда все заканчивается счастливо, удивляюсь: "Как тебе удалось?". В экстренных ситуациях глаза не закатываю, а становлюсь спокойной и ищу творческое решение проблемы.

После падений, как после темноты, наступает рассвет. Когда черновик списан и смят, появляется возможность переписать день.