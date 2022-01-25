Ольга Фреймут рідко публікує в мережі сімейні фото. Вона надає перевагу тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Однак інколи тішить шанувальників зворушливими кадрами.

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Фото Ольги Фреймут з сестрою

39-річна телеведуча разом із сестрою, яка на 10 років молодша, відправилися у подорож. Відомо, що сестри разом працюють, тому, можливо, вони поїхали у відрядження. Ольга та Юлія сфотографувалися в аеропорту "Бориспіль".

Ольга постала перед камерою у молочній кофті, волосся вклала в локони й забрала набік, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Юлія позувала в чорному гольфі, волосся було рівним, а на обличчях ледь помітний макіяж з акцентом на віях.



Ольга Фреймут з сестрою / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Нагадаємо, Юлія Фреймут – молодша сестра телеведучої. Їхня різниця у віці – 10 років. Юлія працює продюсеркою й долучається до проєктів старшої сестри. Також Ольга є хрещеною матір'ю доньки Юлії – Габріель.